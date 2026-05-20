Naucalpan, Méx.- Un juez vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, Huber “N” y Rigoberto “N” por su probable participación en el homicidio de un hombre y el abandono de su cuerpo mutilado en inmediaciones de la presa San Mateo, en Naucalpan.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2022 en la colonia San Mateo Nopala, donde la víctima fue interceptada por los imputados y otra persona cuando se encontraba en la vía pública.

La investigación refiere que los sujetos presuntamente intentaron cobrar una deuda económica, sometieron al hombre y lo golpearon. Durante la agresión, uno de ellos habría accionado un arma de fuego en su contra.

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Posteriormente, el cuerpo fue abandonado cerca de la presa San Mateo, en la misma colonia.

Tras las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los probables implicados. Los tres hombres fueron detenidos e ingresados a un penal de la zona, donde quedaron a disposición de un juez.

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