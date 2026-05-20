En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Michoacán con 39%, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

Le sigue el Movimiento Independiente del Sombrero, con 21% de la preferencia efectiva; el PAN registra 11%; Movimiento Ciudadano y el PRI, 8% cada uno. Más abajo se ubican el PT, con 5%, y el PVEM y el PRD, con 4% cada uno.

Respecto a la expectativa de triunfo, 50% de las y los michoacanos considera que Morena es el partido con mayores posibilidades de ganar la elección para gobernador de Michoacán en 2027.

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En cuanto al perfil para encabezar el próximo gobierno estatal, las opiniones se encuentran divididas: 36% preferiría que fuera una mujer y 35%, un hombre. Para 26%, el género resulta indiferente.

Morena también se mantiene como la fuerza política con mayor afinidad entre las y los michoacanos, con 39%. Le siguen el PAN, con 12%; el PRI, con 7%; Movimiento Ciudadano y PRD, con 6% cada uno; PVEM, con 4%, y el PT, con 3%. Un 19% se considera apartidista.

En este contexto, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla obtiene una calificación promedio de 6.2 entre las y los michoacanos.

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También medimos el nivel de conocimiento de distintas obras del gobierno de Ramírez Bedolla: 63% de las y los michoacanos ha escuchado hablar del Teleférico de Uruapan; 55%, del Teleférico de Morelia; 46%, del Segundo Periférico de Morelia, y 43%, del Morebús o Metrobús de Morelia.

Entre quienes señalaron conocer estas obras, el Segundo Periférico de Morelia registra un saldo de opinión positiva de 78. Le siguen el Morebús o Metrobús de Morelia, con 74; el Teleférico de Morelia tiene 69, y el Teleférico de Uruapan, 68.

La encuesta se realizó cara a cara en vivienda a mil 208 hombres y mujeres con credencial para votar vigente en Michoacán, del 8 al 11 de mayo de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95% en los principales indicadores.

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