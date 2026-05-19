La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que el proyecto turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean no será aprobado.

“Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó en conferencia de prensa.

Durante la presentación del Diagnóstico Básicopara la Gestión Integral de los Residuos, la funcionaria indicó que este proyecto no fue avalado por autoridades ambientales, pues pretendía construirse sobre arrecifes. Sin embargo, precisó que la empresa puede buscar otra locación que no afecte a un “sitio maravilloso”.

Lee también Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Claudia Sheinbaum pide revisión del proyecto

Estas declaraciones se dan luego de que ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la dependencia investiga sobre el impacto que podría provocar, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa.

“Le pedía a Alicia (Bárcena) que revisara muy bien, no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, Semarnat está haciendo un análisis muy detallado”, explicó.

Afirmó que “el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona”, y si el proyecto afecta la zona, podría buscar una reubicación.

El 12 de mayo pasado, la Semarnat indicó que seguían las observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos ante la construcción de este complejo con toboganes y piscinas. Explicó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

Lee también Caso “Perfect Day"; ellos son Jason Liberty y Michael Bayley, los directivos de Royal Caribbean detrás del megaproyecto en Mahahual

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

ONG exigían frenar el proyecto

Por su parte, Greenpeace México advirtió que este proyecto representa la privatización de la naturaleza en destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas. Además, activistas organizaron una protesta para el día jueves 21 de mayo con la consigna: “¡Nos vemos en la Semarnat para defender el Mahahual!”.

La ONG señaló que el 30 de abril, un tribunal federal en Quintana Roo desechó el amparo promovido por ciudadanos de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano municipal, lo cual favorece a Royal Caribbean.

“Esta resolución implica negar a la ciudadanía el acceso a la justicia para decidir sobre lo que pasa en su propio municipio, dejando la decisión final de la autorización del megaproyecto en manos de la Semarnat. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre el proceso, posibles conflictos de interés y la falta de consulta pública a la comunidad local”, advirtieron activistas ambientales.

En redes sociales, se compartieron publicaciones que advertían el riesgo de este proyecto y Greenpeace desplegó una manta en el Palacio de Bellas Artes para denunciar el daño ambiental que este suponía para la región.

Lee también Caso “Perfect Day"; ellos son Jason Liberty y Michael Bayley, los directivos de Royal Caribbean detrás del megaproyecto en Mahahual

Rechazan "A Perfect Day Mexico"

Durante la última semana, activistas por el medio ambiente y habitantes de la zona manifestaron su desacuerdo con la construcción del parque acuático en la costa de Quintana Roo.

A través de la plataforma Change.org, se realizó una petición titulada “@Claudiashein: Salvemos Mahahual: detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean” que acumuló poco más de cuatro millones de firmas para exigir la cancelación inmediata del desarrollo turístico.

Foto: Royal Caribbean

Lee también México se fortalece en el índice de paz por baja de homicidios durante 2025; destaca reducción de 22.7% en este delito

Royal Caribbean segura que tuvo evaluación ambiental

La un blog de fan que contactó a la empresa, mostraron el documento de Royal Caribbean en el que muestran que el proyecto fue sometido a una evaluación de impacto ambiental presentada desde el año pasado y que actualmente sigue el proceso de revisión federal correspondiente en México.

Y declararon que "según las recientes declaraciones de Michael Bayley y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, parece que los planes para Perfect Day Mexico siguen adelante según lo previsto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov