El puerto de Mahahual fue durante años un pueblo pesquero del Municipio de Othón P. Blanco, en el sur del estado de Quintana Roo, en las costas del Mar Caribe.

Se encuentra en una zona rodeada de reservas naturales protegidas, santuario de vida marina y terrestre, que incluye selvas, lagunas, manglares y zonas de arrecifes.

Esta región de Quintana Roo se había mantenido al margen del boom turístico que tiene el norte de la entidad, particularmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

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La polémica

A principios de los años 2000, esta región era habitada por pescadores, en poblaciones donde apenas había servicio eléctrico.

Ahora es motivo de polémica por el proyecto Perfect Day, que la empresa de cruceros, Royal Caribbean pretende construir en esta zona.

La costa de Mahahual tiene numerosos arrecifes que forman parte de la Barrera Arrecifal Mesoamericana. Hasta ahora, es un destino popular para practicar snorkel y buceo.

En esta zona es posible ver tortugas marina y decenas de variedades de peces.

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Frente a Mahahual, a unos 30 kilómetros de la costa, está el Banco Chinchorro, un atolón con arrecifes de coral. Este sitio es un destino favorito para buceadores, donde se pueden ver tortugas marinas y algunas especies de tiburones.

A menos de una hora al sur está Xcalak, que tambien forma parte de la Barrera Arrecifal Mesoamericana y es área marina protegida. La economía local gira alrededor de la pesca.

Además, a unos 200 kilómetros al norte se encuentra la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que guarda ecosistemas que incluyen bosques tropicales, humedales, manglares, lagunas y parte de la Barrera de Coral de Mesoamérica

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