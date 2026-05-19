Caso “Perfect Day"; ellos son Jason Liberty y Michael Bayley, los directivos de Royal Caribbean detrás del megaproyecto en Mahahual

El megaproyecto acuático “Perfect Day México”, impulsado por la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, continúa generando controversia en redes sociales debido al posible impacto ecológico que tendría en la región.

En medio del debate por la construcción del complejo turístico, los nombres de Jason Liberty y Michael Bayley, directores ejecutivos de la compañía, comenzaron a llamar la atención luego de que crecieran las críticas contra el desarrollo.

Caso “Perfect Day" en Mahahual. Foto: Caribe Mexicano y Royal Caribbean

La obra, que busca convertirse en uno de los destinos turísticos más ambiciosos del Caribe mexicano, ha provocado preocupación por los posibles daños a manglares, fauna marina y arrecifes de coral. Mientras activistas y ciudadanos exigen frenar el proyecto, el Gobierno federal ya analiza si la construcción representa un riesgo ambiental para la zona.

¿Qué es “Perfect Day México” y por qué ha causado polémica?

“Perfect Day México” es el nuevo parque acuático que Royal Caribbean planea construir en Mahahual, al sur de Quintana Roo, con una apertura prevista para 2027. El complejo replicaría el modelo turístico implementado por la empresa en “CocoCay”, Bahamas, uno de sus destinos privados más exitosos.

Perfect Day en Mahahual. Foto: Royal Caribbean

El proyecto contempla una gran oferta de entretenimiento para turistas, con múltiples atracciones acuáticas, restaurantes, zonas recreativas y espacios exclusivos frente al mar. Sin embargo, desde que se dio a conocer la iniciativa, colectivos ambientalistas advirtieron que el desarrollo podría alterar ecosistemas sensibles de la región.

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¿Quién es Jason Liberty, CEO de Royal Caribbean?

Jason Liberty es el actual presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean, una de las compañías de cruceros más importantes a nivel mundial. Asumió oficialmente el cargo en 2022, aunque su historia dentro de la empresa comenzó mucho antes.

Perfect Day México. Foto: Royal Caribbean

Durante más de dos décadas ocupó distintos puestos estratégicos dentro de la corporación y antes de convertirse en CEO se desempeñó durante nueve años como director financiero. Su gestión ha estado enfocada en expandir las experiencias turísticas de lujo y fortalecer la presencia internacional de la compañía.

Jason Liberty, CEO de Royal Caribbean. Foto: Royal Caribbean

Bajo su liderazgo, la empresa impulsó nuevos destinos exclusivos, desarrolló experiencias privadas para pasajeros y apostó por nuevos modelos de viaje, incluyendo el mercado de cruceros fluviales con Celebrity River Cruises.

Además de dirigir Royal Caribbean, Jason Liberty también mantiene una fuerte presencia dentro de la industria turística internacional. Actualmente encabeza el Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), uno de los organismos más influyentes del sector naviero.

Antes de incorporarse al grupo empresarial, trabajó en KPMG, firma reconocida a nivel internacional en áreas de auditoría y consultoría. En el ámbito académico cuenta con estudios en contabilidad, finanzas y administración de negocios realizados en universidades de Estados Unidos.

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¿Quién es Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean?

De acuerdo con su sitio web, Michael Bayley es el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, división encargada de las operaciones de cruceros y de destinos privados como Labadee, en Haití, y Perfect Day at CocoCay, en Las Bahamas.

Dentro de la compañía, Bayley supervisa áreas clave como la transformación digital del negocio, así como el desarrollo de puertos y destinos turísticos privados en distintas partes del mundo, proyectos que forman parte de la estrategia global de expansión de la marca.

El ejecutivo también participa en organismos internacionales de la industria naviera, incluyendo el comité ejecutivo global de la Cruise Lines International Association y la Florida-Caribbean Cruise Association, enfocada en fortalecer relaciones con destinos turísticos del Caribe.

Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean. Foto: Royal Caribbean

Su historia dentro de la compañía comenzó hace más de 40 años. En 1981 inició como asistente de sobrecargo en uno de los barcos de la naviera y durante una década trabajó en diferentes posiciones operativas a bordo. Con el paso de los años fue escalando dentro de la empresa hasta ocupar cargos de alta dirección relacionados con operaciones marítimas, hotelería, turismo y desarrollo comercial.

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Bayley también trabajó en Europa como director de Island Cruises, una empresa conjunta entre Royal Caribbean y una importante operadora turística británica. Además, tuvo un paso por la industria hotelera en Las Vegas como vicepresidente de Caesars Palace.

En 2008 encabezó la expansión internacional de ventas y marketing de Royal Caribbean, abriendo oficinas en países de Europa, América Latina y Asia. También participó en el desarrollo del mercado chino, considerado uno de los más importantes para la industria de cruceros.

Más adelante fue nombrado presidente y director ejecutivo de Celebrity Cruises en 2012, y dos años después asumió el liderazgo de Royal Caribbean International.

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