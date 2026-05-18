En los últimos días, diversos usuarios y creadoras de contenido en redes sociales se han manifestado en contra de la construcción del megaproyecto "Perfect Day México", de la empresa de cruceros Royal Caribbean en el poblado de Mahahual, Quintana Roo.

Este complejo turístico tendrá un costo de aproximadamente 600 millones de dólares y abarcará 90 hectáreas con distintas áreas temáticas y atracciones, entre ellos 30 toboganes, 5 torres, 6 piscinas, restaurantes, tirolesas, cabañas y otras actividades.

Tras darse a conocer su construcción en el pequeño poblado, diversas comunidades de activistas y ambientalistas han externado su preocupación ante el daño ecológico que provocaría en la zona, en donde residen distintas especias de flora y fauna, como arrecifes, manglares y dunas.

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Foto: Royal Caribbean

Usuarios se unen en Roblox contra Perfect Day en Mahahual

A través de la plataforma de juego en línea Roblox, diversos usuarios se reunieron en Brokehaven RP, la ciudad digital de mundo abierto diseñada para en el juego de rol, para manifestarse de manera virtual en contra de este megaproyecto turístico.

Con pancartas y barricadas con automóviles volcados en llamas, diversos jugadores mostraron su desacuerdo a la construcción de este parque, llevando la lucha ciudadana hasta el mundo digital. Algunas de las frases que plasmaron en sus letreros fueron:

"Salven Mahahual".

"Ese parque no va a ser para los mexicanos".

"No más corrupción".

"Fuera Claudia".

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Otras protestas en contra de Royal Caribbean

El pasado 12 de mayo, la organización ambientalista Greenpeace México desplegó una manta frente a la fachada del Palacio de Bellas Artes, para visibilizar el daño que traería consigo este parque acuático. Además, habilitó una petición de firmas en su sitio web para detener el "ecocidio".

Otro grupo de usuarios que se unió a la causa fue el grupo BTSchartsMX en la plataforma de X, una cuenta perteneciente a la comunidad de fanáticos ARMY, del grupo surcoreano BTS en México, encargada de la difusión de noticias relevantes y la visibilizarían de causas sociales.

Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aseguró que la construcción sigue en proceso de evaluación ambiental, tomando como base criterios técnicos, jurídicos y científicos, a favor de la protección de ecosistemas y el interés público.

Foto: Royal Caribbean

¿Qué daños podría implicar su construcción?

De acuerdo con la organización Greenpeace México, algunos de los riesgos que significan para la zona son:

La transformación de zonas costeras sensibles.

Posibles afectaciones a arrecifes de coral y ecosistemas marinos.

Presión sobre manglares y selvas costeras.

Incremento del turismo masivo en una región ya bajo estrés ambiental.

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