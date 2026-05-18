Beca Rita Cetina para primaria: ¿qué documentos se necesitan para la entrega de tarjetas?; esto se sabe

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para nivel primaria se llevará a cabo de este lunes 18 de mayo al próximo 31 de julio, antes del comienzo oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Este programa social, impulsado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, busca brindar un apoyo económico a los estudiantes de nivel básico.

De acuerdo con cifras oficiales, a esta beca fueron registrados alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y garantizando su derecho a la educación.

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Conoce a partir de qué fecha comenzará la entrega de tarjetas del Bienestar a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para nivel primaria. Foto: Programas para el Bienestar

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta?

Para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, los padres de familia que hicieron el registro de sus hijos e hijas en el mes de marzo deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados oportunamente.

Documentos de la madre, padre o tutor:

Identificación oficial en original y copia.

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses.

Documentos del estudiante:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Esta tarjeta es el único medio para recibir tu apoyo económico, por lo que es fundamental estar atento a los avisos oficiales de tu plantel académico, ya que los horarios de entrega serán proporcionados por la institución pública.

También podrás consultar el lugar, la fecha y la hora de la entrega de tu tarjeta en los canales estatales de WhatsApp. La tarjeta será entregada únicamente a la persona que hizo el registro a la beca, ya que la cuenta bancaria se abrió a su nombre.

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Tarjeta del Banco del Bienestar para beca Rita Cetina / Foto:@BecasBenito

¿Cuándo se realizará el primer depósito?

El primer pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se llevará a cabo en el mes de agosto, antes del comienzo del próximo ciclo escolar.

Este depósito anual será de 2 mil 500 pesos, para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares. En caso de tener dos estudiantes registrados, se entregarán 5 mil pesos.

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