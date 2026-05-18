Hot Sale 2026 ya tiene fecha; estas son las tiendas y marcas que ofrecerán descuentos en México

El Hot Sale 2026 está a punto de comenzar y miles de consumidores en México ya buscan las mejores ofertas para renovar tecnología, comprar ropa, reservar viajes o adelantar regalos.

La campaña de descuentos en línea más esperada del año reunirá a decenas de marcas y tiendas con promociones especiales por tiempo limitado.

Durante más de una semana, plataformas de comercio electrónico y grandes cadenas lanzarán rebajas, meses sin intereses y bonificaciones bancarias, en un evento que promete mover miles de compras en todo el país.

Hot Sale 2026 en México. Foto: Creada con IA

¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026 en México?

Este año arrancará oficialmente el próximo 25 de mayo y finalizará el 2 de junio, tiempo en el que cientos de empresas activarán promociones exclusivas para compras en línea.

Las ofertas comenzarán desde los primeros minutos del evento y estarán disponibles en distintas categorías como tecnología, moda, hogar, viajes, electrodomésticos y entretenimiento.

¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026 en México? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), organismo que cada año coordina a las marcas participantes para impulsar el comercio electrónico en el país.

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¿Qué tiendas participarán en el Hot Sale 2026?

Para esta edición, más de 100 comercios y marcas confirmaron su participación. Entre las tiendas más buscadas destacan:

Amazon

Mercado Libre

Walmart

Coppel

Elektra

Chedraui

Sam's Club

Temu

Además, marcas de moda, tecnología y turismo también lanzarán promociones especiales:

H&M

Pandora

Lacoste

Vans

American Eagle

Carter's

Puma

Despegar

Volaris

Primera Plus

Aeroméxico

Steren

Samsung

Sony

Hot Sale 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué productos tendrán más descuentos en el Hot Sale 2026?

De acuerdo con las tendencias de búsqueda de años anteriores, las categorías más demandadas durante el Hot Sale suelen ser:

Celulares y pantallas

Computadoras y videojuegos

Moda y calzado

Electrodomésticos

Vuelos y paquetes vacacionales

Productos para el hogar

Consolas y accesorios tecnológicos

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Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale 2026

Aunque el Hot Sale representa una oportunidad para ahorrar, también es una temporada en la que aumentan las páginas falsas y posibles fraudes digitales. Por ello, especialistas recomiendan tomar precauciones antes de realizar cualquier compra.

Verificar que el sitio sea oficial

Antes de ingresar datos bancarios, es importante revisar que la página cuente con protocolo de seguridad “https” y que pertenezca a comercios registrados oficialmente en la campaña.

Comparar precios antes del evento

Muchos consumidores monitorean productos días antes del inicio del Hot Sale para detectar descuentos reales y evitar ofertas engañosas.

Definir un presupuesto

Establecer un límite de gasto ayuda a evitar compras impulsivas y permite aprovechar promociones verdaderamente útiles.

Revisar promociones bancarias

Varios bancos ofrecerán meses sin intereses, bonificaciones y recompensas adicionales, por lo que se recomienda consultar beneficios disponibles antes de pagar.

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