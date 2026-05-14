Hot Sale 2026: ¿cómo evitar estafas y fraudes en compras en línea?; conoce estos consejos

Millones de empresas y negocios se preparan para una de las jornadas de comercio digital más importantes del año: el Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del lunes 25 de mayo al martes 7 de junio.

Esta es la campaña de ventas en línea más grande a nivel nacional y es organizada de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). Tiene el objetivo de impulsar la economía digital y fomentar el comercio electrónico (e-commerce) en el territorio.

Sin embargo, no solo suele ser una temporada atractiva para las y los consumidores que buscan acceder a sus productos preferidos con descuento, también puede ser un evento en el muchas personas aprovechan para realizar estafas y engañar a las y los usuarios. Por ello, aquí te dejamos una guía rápida para evitar caer en fraudes durante tus compras en línea.

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El Hot Sale 2026 durará nueve días. Foto: iStock

¿Cómo evitar fraudes y estafas en compras en línea durante el Hot Sale 2026?

De acuerdo con el blog de educación financiera de BBVA, estas son algunas recomendaciones para evitar fraudes y estafas cuando realizas compras en línea:

1. Compra solo en páginas oficiales

Verifica que estés realizando tu compra en la página oficial de la tienda o empresa. Puedes revisar los logos en la página (que sean los originales de la marca, y se vean claros y nítidos). También checa que la liga o URL del sitio no tenga faltas de ortografía ni palabras que no tengan que ver con el sitio oficial. Asegúrate de las fotos no estén pixeleadas.

2. Evita pagos directos a través de mensajes, depósitos o transferencias

No adquieras ningún producto mediante métodos que no protegen al comprador, como transferencias, depósitos o pagos fuera de plataformas seguras. Estas son señales de alerta. Prioriza tarjetas de crédito o servicios que ofrecen reembolso si algo sale mal y siempre guarda tu comprobante de compra, de orden, entre otras.

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Foto: Pexels

3. Detecta publicidad engañosa

Si un portal no detalla las características del producto, tiene precios muy baratos (comparado con el mismo artículo en otros portales o tiendas, o con el precio normal del producto), las fotos son de mala calidad o no ves el monto exhibido, muy probablemente sea un sitio montado que busca hacerse pasar por la tienda o negocio para realizar fraude a los consumidores.

4. No des información personal o datos sensibles

Ningún portal oficial te va a pedir datos personales o sensibles por chat o redes sociales, como información de tarjetas, claves, NIPs o números de seguridad. Si alguien o algún chatbot te solicita dar información personal o bancaria, no confíes en la página y no realices tu compra ahí.

Los portales oficiales de tiendas, negocios y establecimientos únicamente te pedirán que registres información personal o datos bancarios al momento de realizar el pago.

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No des datos bancarios o información personal por mensaje o redes sociales. Foto: Tomada de www.mercadolibre.com.mx)

5. Guarda comprobantes de todo

Toma capturas de pantalla del o los pedidos realizados y/o guarda todos los correos con comprobantes y confirmaciones de tu compra. Todos estos sirven como evidencia en caso de que tengas que reportar un fraude con tu banco o con las autoridades.

Comprar en línea puede ser divertido y seguro, únicamente debes tener precaución.

*Con información de Paloma Vega.

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