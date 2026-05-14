El otro reto del Mundial 2026: mantener la luz encendida

El sistema eléctrico nacional se prepara para su mayor pico de demanda histórica a la par que México recibirá 13 partidos del Mundial 2026, entre junio y julio, en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

De hecho, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) proyecta que este verano la demanda podría alcanzar un récord de 54,000 mega watts, suficiente para abastecer a más de 27 millones de hogares, impulsada por las olas de calor previstas y el aumento en el uso de aire acondicionado.

La escala del reto se entiende mejor al dimensionar que un estadio profesional puede demandar entre 5 y 10 megavatios de electricidad durante un partido, según un estudio de la Universidad de Duke. Esto equivale al consumo eléctrico simultáneo de más de 10,000 hogares mexicanos.

El sistema eléctrico nacional se prepara para su mayor pico de demanda histórica en el Mundial 2026. Foto: iStock

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Un reto más allá de los estadios

El desafío energético del Mundial no se limita a los recintos deportivos. La demanda eléctrica alcanza también aeropuertos, centros de transmisión, hoteles, Fan Fest y sistemas de transporte. Y precisamente en ese frente, las tres ciudades sede aceleran obras de movilidad eléctrica de cara al torneo.

La Ciudad de México avanza con el Centrobús, una ruta eléctrica que conectará el aeropuerto con el centro de la ciudad, así como con la duplicación de la capacidad del Tren Ligero. Por su parte, Monterrey desarrolla nuevas líneas de Metro y un monorriel metropolitano, mientras que Guadalajara incorporó unidades eléctricas a la Línea 5 del Macrobús Aeropuerto.

Sin embargo, hay que considerar que, si bien todos estos proyectos contribuyen a reducir emisiones, durante el Mundial también incrementarán la demanda sobre la red eléctrica.

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener) y los gobiernos estatales instalaron el Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, enfocado en identificar riesgos, evaluar necesidades técnicas y supervisar infraestructura crítica como lo son estadios, aeropuertos y sistemas de transporte.

La CFE ha realizado recorridos técnicos en las sedes para revisar subestaciones, redes de distribución y condiciones operativas ante escenarios de alta demanda. Las acciones incluyen inspecciones, mantenimiento preventivo y monitoreo permanente de circuitos principales y de respaldo.

La CFE ha realizado recorridos técnicos en las sedes de los partidos en México. Foto: iStock

Por su parte, el secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera Vega, afirmó que la coordinación con la CFE y el gobierno federal busca garantizar que "toda esta gran fiesta mundial del fútbol se desarrolle sin ningún percance en materia de suministro energético".

La experiencia internacional

Qatar 2022 mostró que incluso con todos los partidos concentrados en un solo país, el consumo eléctrico aumentó alrededor de 10% frente al año anterior, según un estudio publicado en la revista científica IEEE Access.

Para México, es complejo, tres ciudades, más calor y una red que el Cenace ya advierte llegará a su límite histórico. El Mundial arranca en junio, por lo que el sistema eléctrico mexicano también deberá estar listo.

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