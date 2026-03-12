Industria automatizada que llega a México eleva la demanda de energía y gas natural

Conforme crece la industria automatizada en México, también lo hace su apetito energético. Nuevas plantas automotrices, centros de datos y operaciones de manufactura avanzada requieren cada vez más electricidad y gas natural para operar.

La industria que llega al país trae consigo una demanda de energía que México no había enfrentado antes: instalaciones altamente automatizadas, procesos industriales intensivos y cadenas de suministro cada vez más completas.

"Las empresas tenían en México únicamente la distribución o el ensamblaje", explicó Karina Contreras, vicepresidenta del sector industrial para la región Bajío en CBRE. "Actualmente se están trayendo también la cadena de suministro."

Este crecimiento industrial está impulsado en gran parte por el nearshoring, es decir, la relocalización de cadenas productivas hacia México para abastecer al mercado de Estados Unidos, lo que ha detonado nuevas inversiones en manufactura, logística y tecnología.

La nueva industria automatizada que llegara a México requiero un compromiso energético.

En 2025, la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord histórico: 40 mil 871 millones de dólares. De acuerdo con el despacho RCPH & Asociados, ese año se registraron 87 anuncios de inversión por 20 mil 200 millones de dólares, de los cuales más de la mitad correspondieron a nuevas instalaciones de tecnología, logística y manufactura.

Entre los proyectos más relevantes destacan las inversiones de Mercado Libre en Nuevo León, LG en Querétaro y Toyota con nuevas inversiones en Baja California y Guanajuato.

Y ese dinamismo ya se refleja en los salarios. "Antes las inversiones mantenían salarios mínimos de 3 mil pesos mensuales; hoy las inversiones tienen salarios mínimos de 9 mil 500 pesos mensuales", resumió la presidenta Claudia Sheinbaum al celebrar la cifra.

La nueva industria en México requiere más energía

"Hace unos años, muchos de los espacios industriales funcionaban principalmente como bodegas de almacenamiento; hoy albergan operaciones mucho más complejas, como plantas automotrices, centros de datos o almacenes refrigerados con automatización avanzada. Esta transformación multiplicó el consumo energético", señalaron Verónica Hernández y Sofía Díaz, ejecutivas de O'Donnell, desarrolladora mexicana de parques industriales.

El aumento de estas instalaciones está elevando la demanda energética de la industria en México. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda eléctrica en el país crecerá alrededor de 3% anual hasta 2027, impulsada principalmente por la actividad industrial.

Gran parte de ese incremento ha sido cubierto por el gas natural. Actualmente, este combustible representa más del 60% de la matriz de generación eléctrica del país y cerca del 70% de las termoeléctricas ya operan con este energético, según la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Inversión en gasoductos para sostener el crecimiento industrial

Ante el aumento de la demanda energética, el gobierno federal también impulsa inversiones en infraestructura. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) destinará más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 para infraestructura y mantenimiento del sistema nacional de gasoductos.

Solo en 2025, la inversión inicial supera los 3 mil millones de pesos.

"La red de gasoductos es lo que convierte a México en un país energéticamente competitivo. Sin ella, ninguna región puede aspirar a atraer inversiones de alto valor: es la infraestructura que garantiza que el gas llegue donde la industria lo demanda y que el desarrollo no se concentre en un solo lugar", dijo Fabiola Peto, directora de Operaciones de TC Energía.

México cuenta actualmente con más de 21 mil kilómetros de gasoductos que atraviesan 20 entidades federativas, según datos de la Secretaría de Energía.

Entre las infraestructuras clave se encuentra el gasoducto Los Ramones, que conecta los yacimientos de Texas con el norte y el centro del país. En la región centro destaca el sistema Tuxpan-Tula, mientras que en el sureste opera el gasoducto Puerta al Sureste, ambos administrados por TC Energía.

También en el sureste, la ampliación del gasoducto Mayakan, a cargo de Engie, permitirá duplicar la capacidad de transporte de gas natural en la Península de Yucatán, una región donde la demanda energética de la industria ha crecido con rapidez.

México cuenta actualmente con más de 21 mil kilómetros de gasoductos. Foto: iStock

