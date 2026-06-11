Personal de la SSC realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular en la calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, previendo movilizaciones y manifestaciones.

Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativa vial la Avenida Canal de Miramontes para dirigirse hacia el sur.

Cabe mencionar que se mantienen los servicios de transporte especiales y de transporte público hacia el Estadio Ciudad de México.

A través de las cuentas de redes sociales del Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) se continúa informando de esta y otras afectaciones en materia de vialidad en la Ciudad de México.

Lee también Con marcha, "cascarita" y mitin, buscadoras se manifestarán durante inauguración del Mundial

Metrópoli 09:13 AM Colectivos de búsqueda se manifiestan previo a partido inaugural del Mundial Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifiestan previo al partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol en inmediaciones de la estación del Tren Ligero Textitlán.





Metrópoli 09:12 AM Presencia policiaca en el cruce de Periférico e Insurgentes para prevenir cualquier tipo de movilización.





Metrópoli 09:12 AM Madres buscadoras llegan a Calzada Taxqueña para iniciar movilización Colectivos de madres buscadoras se encuentran en un parque de la Calzada Taxqueña, en donde iniciarán una movilización que pretende llegar al Estadio Ciudad de México. En entrevista con EL UNIVERSAL, Laura Curiel, expresó que “las madres aquí seguimos y existimos, espero que el Gobierno no nos violente. Pedimos que internacionalmente se visibilice que en México no están todas ni todos”.





Metrópoli 09:11 AM IMPI exhorta a vendedores a no incumplir con derechos de marca Personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realiza recorridos alrededor del estadio Ciudad de México exhortando a los vendedores de artículos a no incumplir con derechos de marca. “Sólo puedo vender banderas de México”, dijo el comerciante.





Metrópoli 09:10 AM Más contingentes de maestros comienzan a arribar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, misma que ya se encuentra resguardada por elementos de la SSC.





Metrópoli 09:09 AM Docentes de la CNTE cierran Av. Tasqueña y dificultan traslado al Estadio CDMX Los maestros ya cerraron avenida Tasqueña, por lo que el Trolebús que va a Perisur y acerca al Estadio Ciudad de México quedó sin funcionamiento, generando caos en las personas que se dirigen al recinto.





Metrópoli 09:08 AM Filas de cientos de aficionados sobre Venustiano Carranza, previo a que den ingreso al Fan Fest del Zócalo capitalino. Video: Frida Sánchez





Metrópoli 08:59 AM CNTE anuncia que iniciará movilización a las 10:00 Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran en Calzada Tasqueña, en donde anuncian que iniciará la movilización hacia el Estadio Ciudad de México en punto de las 10:00 horas.





Metrópoli 08:58 AM Con código QR a la vista es como pueden continuar los vehículos su marcha sobre avenida del Imán, esquina con Libertad. Ahí se encuentra personal de la alcaldía Coyoacan controlando el acceso, por lo que hay una intensa carga vehicular en la zona.





Metrópoli 08:50 AM Policías de tránsito realizan desvíos en Av. División del Norte Como parte del Operativo Última Milla, policías de tránsito de la SSC realizan desvíos a la circulación vehicular en Av. División del Norte a partir de la calle de Museo en ambos sentidos.

Reitera que solo se permite el paso a las personas que cuentan con acreditación o boleto.



Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX realizan desvíos a la circulación vehicular en Av. División del Norte a partir de la calle de Museo en ambos sentidos. Recuerda solo se permite el paso, a las personas que cuentan con acreditación o… pic.twitter.com/N1ujq9Lj51 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Metrópoli 08:35 AM El ambiente mundialista se percibe en avenida 20 de noviembre, donde decenas de aficionados al grito de "¡México!" y chiflidos avanzan hacia el Fan Fest del Zócalo. A pesar del campamento de la CNTE que se mantiene sobre la avenida, los aficionados van ambientados.



Metrópoli 08:34 AM Pese a dificultades de movilidad, fanáticos no pierden el ánimo “¡Pero sigo siendo el rey!” Ante el cierre de la estación Universidad de la línea 3 del Metro, aficionados buscan la manera de llegar al Estadio Ciudad de México, por lo que toman camiones y camionetas para buscar alternativas desde la avenida Pedro Enríquez. A pesar de las dificultades en la movilidad, las personas no pierden el ánimo ante el arranque de la justa mundialista.





Metrópoli 08:33 AM El servicio del Tren Ligero toma por sorpresa a algunos usuarios que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México, ya que solo pueden ingresar con el boleto de la inauguración del Mundial.

Metrópoli 08:33 AM Fanáticos arriban a terminal Tasqueña con rumbo al Estadio CDMX Al grito de “¡México! ¡México!”, el ambiente mundialista ya se siente en la CDMX a unas horas de que se inaugure el Mundial 2026. Cientos de personas arriban a la terminal Tasqueña para trasladarse al Estadio Ciudad de México.

Metrópoli 08:32 AM Usuarios se dirigen al Fan Fest en el Zócalo Debido a que la estación Pino Suárez se encuentra cerrada, usuarios de la Línea 1 del Metro descienden una estación después, en Isabel la Católica y de ahí “a caminar”, comentan usuarios que van rumbo al Centro Histórico de la CDMX. En andenes y escaleras, decenas de capitalinos con playera de la selección mexicana y sombreros de charro van rumbo al Fan Fest del Zócalo.

Metrópoli 08:24 AM Comienzan a llegar a a Av. del Iman grupos de la Asamblea Antimundialista En el cruce de Gran Sur con Avenida del Imán comenzaron a llegar los primeros grupos de la Asamblea Antimundialista, que prevé realizar “cascaritas” en la última milla rumbo al Estadio Ciudad de México. Algunos integrantes preparan pancartas mientras otros cuelgan banderas; el grupo, conformado por vecinos de Santa Úrsula, busca manifestarse en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula. El mensaje que buscan dar es un llamado a la empatía a la ciudadanía, a las problemáticas que vive la ciudad y grupos vulnerables como madres buscadoras y las personas afectadas por los desalojos.



Metrópoli 08:23 AM Decenas de familias abordan Línea 2 para llegar al Estadio CDMX Decenas de familias abordan la Línea 2 del Metro para arribar a Tasqueña y de ahí, llegar al Estadio Ciudad de México. Mencionan que se despertaron desde las 5 horas para intentar llegar temprano a la ceremonia de inauguración del partido.

“Es un orgullo que México se anfitrión por tercera vez […] Ya le dije a mi señora que me espere hasta mañana, esta semana no cuentes conmigo”, mencionó Eduardo, vecino de Narvarte que se dirige al Coloso de Santa Ursula.



Familias abordan la Línea 2 del Metro para arribar a Tasqueña. Foto: Leonardo Lugo

Familias abordan la Línea 2 del Metro para arribar a Tasqueña. Foto: Leonardo Lugo

Metrópoli 08:05 AM Así luce Calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Ciudad de México, a la altura de la estación del Tren Ligero La Virgen. El paso vehicular está cerrado desde la avenida Taxqueña.



Metrópoli 07:57 AM Gobierno de la CDMX coloca scooters y bicis Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México terminan de colocar scooters y bicis en una de las estaciones colocadas temporalmente en Calzada de Tlalpan y Anillo de Circunvalación, colonia Ciudad Jardín.



Metrópoli 07:57 AM Cierran Periférico Sur y Calzada de Tlalpan Por el momento se encuentra cerrado periférico Sur y Calzada de Tlalpan.

Metrópoli 07:27 AM Presencia de policías en el Tren Ligero Centenares de policías resguardan una de las salidas de la estación Tasqueña del Tren Ligero.



Metrópoli 07:14 AM Por Operativo última Milla solo se permite el paso con acreditación o boleto en inmediaciones del Estadio CDMX Se realiza corte de circulación a través de Circuito Estadio Azteca y Las Flores, col. Sta. Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Centro de Orientación Vial reitera que solo se permite el paso a las personas que cuentan con acreditación o boleto, de acuerdo al Operativo última Milla. Señala que como alternativa vial se puede tomar Eje 3 Oriente, Av. Insurgentes, Canal de Miramontes y Paseos del Pedregal.



Se realiza corte de circulación a través de Circuito Estadio Azteca y Las Flores, col. Sta. Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Recuerda solo se permite el paso a las personas que cuentan con acreditación o boleto, de acuerdo al Operativo #ÚltimaMilla.#AlternativaVial Eje 3… pic.twitter.com/Fz8nmr6rhI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Metrópoli 07:12 AM Tren Ligero opera con normalidad sin paradas en Estadio Azteca El Tren Ligero informó que el servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad, sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.

Sin embargo, en la terminal Tasqueña se cuenta únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca.

Policías que se encuentran en la estación Tasqueña refieren que únicamente cuentan con boleto en mano o acreditación se puede abordar.

🗣️ Ingreso al Tren Ligero solo con boleto en mano



⚽️ Así es el ingreso al Tren Ligero en la Estación Tasqueña, únicamente para los aficionados y personal acreditado para la inauguración de la Copa del Mundo#VIDEO: Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/eKWuAv4Fvv — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

Metrópoli 07:06 AM Cierran estación Bellas Artes de la Línea 2 El Metro de la CDMX informa que cerraron la estación Bellas Artes de la Línea 2, por lo que no hay ascenso i descenso de usaurios. Las estaciones Hidalgo, Pino Suárez, Zócalo, Allende y Chabacano se mantienen cerradas.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Bellas Artes de la Línea 2, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias. Asimismo, las estaciones Hidalgo, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano permanecen cerradas hasta nuevo aviso.



Toma previsiones… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

Metrópoli 07:00 AM "Boleto en mano o acreditación", grita la Policía en la estación Tasqueña, del Tren Ligero Así el ingreso al Tren Ligero en la estación Tasqueña, únicamente para los aficionados y personal acreditado para la inauguración de la Copa del Mundo.

Metrópoli 06:56 AM Cierran circulación vehicular en Calzada de Tlalpan y Taxqueña Cierran la circulación vehicular por presencia de policías metropolitanos sobre Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña, dirección sur.



Con información de Juan Carlos Williams, Fabián Evaristo, Omar Díaz, Leonardo Lugo, Arantxa Meave y Frida Sánchez

mahc / LL