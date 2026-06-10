Servicios Metropolitanos (SERVIMET) informó cuáles son los pasos peatonales que permanecen abiertos sobre Calzada de Tlalpan, en el tramo de Lorenzo Boturini a la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo.

Explicó que, los pasos habilitados cuentan iluminación y vigilancia para garantizar el tránsito de los peatones.

Los cruces que se encuentran abiertos son:

Paso a desnivel de la calle Alfredo Chavero

Acceso peatonal a la estación San Antonio Abad del Metro

Paso a desnivel de la calle Manuel Gutiérrez Nájera

Paso a desnivel de la calle José María Roa Bárcenas

Paso a desnivel de la calle Manuel Caballero

Puente peatonal ubicado en San Antonio Abad y José Peón Contreras

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Señaló que siete pasos peatonales permanecen temporalmente cerrados debido a trabajos de rehabilitación integral realizados por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Los cruces en proceso de rehabilitación son:

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Plaza Tlaxcoaque

José María Pino Suárez

Lorenzo Boturini

José T. Cuéllar

Juan A. Mateos

Juan E. Hernández y Dávalos

José Toribio Medina

vr/cr