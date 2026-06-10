Metrópoli | 10-06-26 | 17:15 | Arantxa Meave | Actualizada | 10-06-26 | 17:15 |

(SERVIMET) informó cuáles son los pasos peatonales que permanecen abiertos sobre Calzada de Tlalpan, en el tramo de Lorenzo Boturini a la del Sistema de Transporte Colectivo.

Explicó que, los pasos habilitados cuentan y vigilancia para garantizar el tránsito de los peatones.

Los cruces que se encuentran abiertos son:

  • Paso a desnivel de la calle Alfredo Chavero
  • Acceso peatonal a la estación San Antonio Abad del Metro
  • Paso a desnivel de la calle Manuel Gutiérrez Nájera
  • Paso a desnivel de la calle José María Roa Bárcenas
  • Paso a desnivel de la calle Manuel Caballero
  • Puente peatonal ubicado en San Antonio Abad y José Peón Contreras

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Señaló que siete pasos peatonales permanecen temporalmente cerrados debido a trabajos de rehabilitación integral realizados por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Los cruces en proceso de rehabilitación son:

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  • Plaza Tlaxcoaque
  • José María Pino Suárez
  • Lorenzo Boturini
  • José T. Cuéllar
  • Juan A. Mateos
  • Juan E. Hernández y Dávalos
  • José Toribio Medina

vr/cr

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