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Servicios Metropolitanos (SERVIMET) informó cuáles son los pasos peatonales que permanecen abiertos sobre Calzada de Tlalpan, en el tramo de Lorenzo Boturini a la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo.
Explicó que, los pasos habilitados cuentan iluminación y vigilancia para garantizar el tránsito de los peatones.
Los cruces que se encuentran abiertos son:
- Paso a desnivel de la calle Alfredo Chavero
- Acceso peatonal a la estación San Antonio Abad del Metro
- Paso a desnivel de la calle Manuel Gutiérrez Nájera
- Paso a desnivel de la calle José María Roa Bárcenas
- Paso a desnivel de la calle Manuel Caballero
- Puente peatonal ubicado en San Antonio Abad y José Peón Contreras
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Señaló que siete pasos peatonales permanecen temporalmente cerrados debido a trabajos de rehabilitación integral realizados por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).
Los cruces en proceso de rehabilitación son:
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- Plaza Tlaxcoaque
- José María Pino Suárez
- Lorenzo Boturini
- José T. Cuéllar
- Juan A. Mateos
- Juan E. Hernández y Dávalos
- José Toribio Medina
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vr/cr
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