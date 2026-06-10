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Integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” mantienen bloqueada la caseta número uno de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, luego de negarse a una revisión de los autobuses en los que viajaban por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El operativo de vigilancia permanece activo desde hace tres días, ante la movilización de grupos provenientes del estado de Guerrero. Cerca de las 11 de la mañana, alrededor de 20 autobuses arribaron a la zona con la intención de ingresar a la Ciudad de México por esta vía federal.
A su llegada, los vehículos fueron interceptados por policías capitalinos, quienes con equipo antimotín, cascos y escudos realizaron un cerco para impedir el avance de las unidades y solicitar una revisión preventiva.
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Los ocupantes de los autobuses rechazaron la inspección, descendieron de los vehículos y, algunos con el rostro cubierto, tomaron las casetas de cobro, bloqueando tanto el ingreso como la salida hacia la capital del país.
La movilización ocurre a menos de 24 horas de la inauguración del Mundial, en medio de un amplio despliegue de seguridad implementado en distintos puntos de la Ciudad de México.
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vr/cr
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