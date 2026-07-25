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Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.
Haase Mazzei fue condenado a un total de veinticinco años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.
Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
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