La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que las alumnas egresadas y los alumnos egresados de sus dos bachilleratos, quienes cuenten con Pase Reglamentado, no necesitan entregar alguna documentación para el ciclo escolar 2026-2027/1.

En un boletín, la Máxima Casa de Estudios, la cual suspendió el trámite de inscripción para las y los aspirantes de nuevo ingreso que aplicaron el examen de admisión, agregó que la asignación de carrera para las y los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) continúa sin ninguna afectación.

El alumnado deberá esperar la reanudación del proceso de inscripción y el comienzo de las actividades académicas, cuyas fechas se anunciarán oportunamente mediante los medios oficiales de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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UNAM suspende inscripción a alumnos de nuevo ingreso

Ayer, la UNAM suspendió, de manera provisional, la entrega de documentos y el proceso de inscripción al ciclo escolar 2026-2027/1 a alumnas y alumnos de nuevo ingreso a todas sus licenciaturas.

Por medio de un comunicado, argumentó que la medida durará hasta que el Comité Técnico de expertas y expertos, convocados por parte del rector Leonardo Lomelí Vanegas, entregue sus observaciones y comentarios acerca de la prueba de ingreso hecha en línea.

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Agregó que el propósito es garantizar la certeza de las y los aspirantes, además de la actuación institucional a partir de la Legislación Universitaria.

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dft