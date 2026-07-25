La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la cena que organizó la FIFA la noche del 10 de junio en el Castillo de Chapultepec para celebrar el inicio del Mundial.

En respuesta a la solicitud 340018300044826 hecha por EL UNIVERSAL, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que por estas investigaciones que lleva a cabo la fiscalía decidió reservar la copia del pago por más de un millón 300 mil pesos que hizo la FIFA por el uso del inmueble histórico.

El INAH argumentó que dar a conocer la copia del pago hecho por la FIFA “violentaría la secrecía” de las investigaciones y afectaría el debido proceso.

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“Se justifica la clasificación de reserva de la información de la presente solicitud de información por el hecho de que la FGR inició una carpeta de investigación actualmente en trámite”, explicó el instituto en su respuesta.

El 23 de junio, investigadores del INAH presentaron una denuncia ante la FGR por haberse autorizado la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec para celebrar el arranque de la Copa del Mundo, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y a la cual acudió brevemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar un mensaje de bienvenida.

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Los investigadores acusaron que el evento transgredió la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), entre otras normas.

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El INAH indica que la información solicitada forma parte de una investigación en curso y no se puede compartir.

El INAH indica que la información solicitada forma parte de una investigación en curso y no se puede compartir.

Afectaría el debido proceso

En el oficio 401-3-2301, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH justificó la reserva de la información, al señalar que en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se indica que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de delitos, altere el proceso de investigación de carpetas de investigación y afecte el debido proceso.

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También argumentó que de hacer pública la copia del pago por el uso del Castillo de Chapultepec se violentaría la secrecía que debe haber en denuncias penales, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Por lo anterior, se justifica la clasificación de reserva de la información de la presente solicitud de información por el hecho de que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación actualmente en trámite, por lo que es evidente que existe un vínculo entre la información solicitada y la indagatoria y al proporcionar información se violentaría la secrecía de la misma prevista y sancionada en el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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“Por lo que hace a la prueba de daño, se considera que, con los argumentos vertidos en el cuerpo de este oficio, ha quedado establecida la repercusión que ocasionaría la divulgación de la información que contienen la carpeta de investigación iniciada con motivo de la presentación de la denuncia en ejercicio de la acción penal”.

“Cumplió con normativa”

El 20 de junio, en una tarjeta informativa, el INAH dio a conocer que la FIFA pagó más de un millón de pesos por la renta del Castillo de Chapultepec y que se había cumplido con la normatividad vigente para el uso del recinto y con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble.

El instituto justificó que la cena tuvo el propósito de promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial ante más de 200 representantes de distintos países.

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“El evento, que implicó para la FIFA costos de organización y pago de derechos, por un monto mayor a un millón de pesos, cumplió con la normatividad aplicable para el uso de ese tipo de espacios y, por supuesto, con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.

Días después, en la conferencia de prensa presidencial, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, afirmó que la renta del Castillo de Chapultepec no representaba ninguna violación a la ley, y mencionó que la denuncia de los investigadores del INAH no procedía.

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“No procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio, en el marco de un evento cultural de diplomacia cultural en México como anfitrión del Mundial”, especificó.

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