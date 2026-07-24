El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció este viernes la reapertura gradual de importación de ganado de México, suspendida debido a la presencia de gusano barrenador.

En un comunicado, el USDA dijo que se trata de "una reapertura coordinada y por fases de los puertos de entrada de ganado del sur, supeditada al cumplimiento por parte de México del Plan de Acción Conjunto.

¿Cuándo, cómo y dónde será la reapertura de ganado mexicano a EU?

A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas (Arizona) al comercio de ganado, al tiempo que pondrá en marcha los trámites operativos necesarios para las posteriores aperturas de los puertos de Santa Teresa y Columbus, ambos en Nuevo México. Todos los animales que entren en Estados Unidos a través de estos puertos se someterán a una inspección completa del USDA para garantizar que no presenten ningún signo del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS)".

En el comunicado, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, dijo que "proteger a Estados Unidos de la NWS y expulsar esta plaga de México de vuelta al Istmo de Darién es una prioridad máxima para el USDA".

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"El cierre de los puertos de entrada del sur durante el último año ha sido una medida difícil, pero necesaria, para controlar la propagación de la NWS en México y proteger la industria ganadera estadounidense. Gracias al trabajo realizado por todo el gobierno federal, así como por los socios estatales, locales y del sector, ahora es seguro reabrir el puerto de Douglas (Arizona) dentro de 30 días para reanudar el transporte de ganado, una tradición que se remonta a cientos de años", añadió.

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Sonora y Chihuahua marcarán primera fase de reapertura ganadera

El USDA propuso una reapertura gradual dependiendo de los avances. Explicó que Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo en lo que respecta al gusano barrenador del Nuevo Mundo, debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentran la mayoría de los casos.

Por eso, el 24 de agosto de 2026, el USDA reabrirá al comercio de ganado el puerto de Douglas (Arizona), que limita con Sonora. "El caso activo más cercano al puerto de Douglas (Arizona) se detectó el 22 de julio de 2026, a unas 325 millas de distancia. Tras evaluar el éxito de la reapertura inicial y los posibles impactos o cambios en la evaluación de riesgos, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) considerará entonces la reapertura de los puertos de Santa Teresa (Nuevo México) y Columbus (Nuevo México) al ganado vivo, los bisontes y los caballos", indicó.

El USDA manifestó que "el calendario de reapertura seguirá siendo flexible y podrá ajustarse en función de los avances de México en el cumplimiento de los hitos del Plan de Acción y en la resolución de cuestiones críticas".

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Al mismo tiempo, advirtió que "la apertura de los puertos podría suspenderse si el USDA detecta un aumento del riesgo en Sonora o Chihuahua a través de auditorías posteriores a la apertura u otras observaciones o información".

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