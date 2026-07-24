La Monstera deliciosa, también conocida como “costilla de Adán”, es una de las plantas de interior más populares gracias a sus grandes hojas verdes con perforaciones naturales. Este rasgo es el origen de su nombre por su forma de costillar, además de su nombre científico por la palabra latina para "monstruosa" o "anormal", por sus hojas de tamaño inusual.

A pesar de ser la planta favorita de muchos, con el paso del tiempo, las hojas comienzan a salir más pequeñas o dejan de desarrollar sus características aberturas, por lo que se deben tener ciertos cuidados.

Si te preguntas cómo hacer que las hojas de la monstera crezcan más grandes, la clave está en proporcionarle las condiciones adecuadas de luz, humedad, riego y nutrición.

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A pesar de ser una planta de interior, expertos han señalado que esta especie resulta ser tóxica para las mascotas. Foto: Pexels

El truco para que las hojas de la monstera crezcan más grandes

El tamaño de las hojas depende de diversos factores. Cuando la planta no recibe suficiente luz o espacio para desarrollarse, suele producir hojas más pequeñas y con menos perforaciones.

Uno de los mejores trucos para mejorar la salud de la planta, consiste en colocar un poste de musgo o fibra de coco para que crezca hacia arriba sin debilitarse. Al crecer verticalmente y desarrollar raíces aéreas, destinan más energía a producir hojas de mayor tamaño.

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A pesar de ser una planta de interior, expertos han señalado que esta especie resulta ser tóxica para las mascotas. Foto: Pexels

1. Proporcionar luz indirecta

Ubica la planta cerca de una ventana donde reciba abundante iluminación natural, pero evita el sol directo durante las horas de mayor intensidad, ya que puede quemar las hojas.

2. Riega solo cuando sea necesario

La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero nunca encharcada. Lo recomendable es comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar.

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3. Fertiliza durante la temporada de crecimiento

En primavera y verano puedes aplicar un fertilizante balanceado para plantas verdes cada cuatro o seis semanas, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Esto aportará nutrientes esenciales para el desarrollo del follaje.

4. Mantén una buena humedad

La Monstera prospera en ambientes con humedad moderada o alta. Puedes aumentar la humedad colocando un humidificador, agrupando varias plantas o situando un recipiente con agua cerca de ellas.

5. Limpia sus hojas regularmente

El polvo acumulado dificulta la fotosíntesis. Limpia las hojas con un paño suave ligeramente humedecido para que puedan aprovechar mejor la luz.

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