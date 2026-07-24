Tras la alerta emitida por las autoridades sanitarias en Estados Unidos por el brote de Cyclospora, se reportaron miles de contagios relacionados con esta infección intestinal ocasionada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis que causa diarrea explosiva.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los contagios de este parásito suelen ocurrir al consumir agua o alimentos contaminados, principalmente frutas y verduras que estuvieron expuestas a residuos fecales microscópicos durante su producción o manipulación.

Ante la preocupación que generó una versión que señalaba que el problema estaba relacionado con lechuga procedente de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó el pasado 23 de julio que no se encontró evidencia del parásito en muestras recolectadas en México y Estados Unidos; sin embargo, las dudas continúan entre la población. Por ello a continuación te compartimos una guía paso a paso para desinfectar la lechuga y otras verduras antes de ingerirlas.

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Cyclospora enciende las alertas en México. Foto: Creada con IA

¿Cómo desinfectar correctamente la lechuga?

Aunque las autoridades mexicanas descartan un brote, mantener una correcta higiene de los alimentos sigue siendo una de las principales recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer cyclosporiasis y otras enfermedades transmitidas por alimentos.

La forma más efectiva de limpiar lechuga, espinaca y otras verduras de hoja consiste en enjuagarlas directamente bajo el chorro de agua potable y retirar las hojas exteriores para eliminar cualquier parte en mal estado, ya que esta práctica ayuda a retirar restos de tierra y microorganismos presentes en la superficie.

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Antes de manipular cualquier alimento es recomendable lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, además de desinfectar las superficies y los utensilios utilizados en la preparación.

La lechuga, al igual que otros vegetales, puede estar contaminada de microorganismos nocivos. Foto: Freepik

Las hojas se deben frotar suavemente con las manos mientras permanecen bajo el agua corriente. Los especialistas indican que no es recomendable dejarlas en remojo, ya que los microorganismos presentes en una hoja pueden dispersarse al resto del contenido del recipiente.

Después del enjuague, las verduras deben escurrirse en un recipiente limpio o secarse con papel absorbente nuevo.

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El siguiente paso es utilizar una solución desinfectante siguiendo las instrucciones y medidas que se sugieren en el empaque. De acuerdo con el Ingeniero Bioquímico y creador de contenido, Rafa Carbajal, en caso de usar cloro, la medida recomendada es 1 ml por cada litro de agua.

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