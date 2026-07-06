En muchas ocasiones, eliminar manchas de la ropa blanca representa todo un desafío a la hora de lavar la ropa, especialmente la suciedad provocada por el sudor natural, el cual dejan suele dejar manchas amarillentas en la tela.

Esta reacción surge por la combinación de las sales, proteínas y grasas que expulsa el cuerpo y se seca en la tela con el aluminio o el zirconio presente en los antitranspirantes o desodorantes, generando el color amarillo un textura aspera.

La sudoración es fundamental para regular la temperatura corporal, eliminar sustancias tóxicas del organismo y proteger la piel de bacterias, por lo que es importante proteger tu ropa favorita de posibles manchas de sudor.

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La ropa blanca se lava con prendas blancas para evitar manchas, con poco blanqueador y sin exponerla mucho al sol. Foto: Unsplash

¿Cómo eliminar manchas amarillentas de sudor?

La creadora de contenido española especializada en limpieza y estilo de vida Lucía Lipperheide, compartió en su cuenta de Instagram algunos consejos para deshacerse de estas manchas en la zona del cuello y las axilas. A continuación, te dejamos la receta de la técnica, que consiste en dos fórmulas:

Ingredientes:

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Para la primera mezcla:

500 mililitros de agua caliente.

1 cucharada de jabón potásico.

1 cepillo pequeño de cerdas suaves.

Para la segunda mezcla:

1 cucharada de bicarbonato de sodio .

. 1 cucharada de agua oxidenada.

1 cucharada de jabón de platos.

Jugo de limón.

Método:

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Primero, aplica la primera mezcla sobre las manchas para mejorar la apariencia de las manchas. Rocía la fórmula con un atomizador y talla con el cepillo la suciedad con movimientos firmes y suaves. Luego déjala actuar durante 30 minutos .

sobre las manchas para mejorar la apariencia de las manchas. Rocía la fórmula con un atomizador y talla con el cepillo la suciedad con movimientos firmes y suaves. Luego . Posteriormente, aplica la segunda mezcla con una cuchara de metal sobre la mancha, para eliminar la oxidación y la grasa del sudor . Déjala actuar durante 1 hora, retírala y lávala como siempre.

y la . Déjala actuar durante 1 hora, retírala y lávala como siempre. Finalmente, deja secar la prenda lejos del sol, para que no salgan más manchas amarillas.

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¿Qué no se debe de hacer?

Cabe señalar que es importante no utilizar el calor de la plancha en las prendas con manchas amarillas por transpiración, pues esto solo hará que se fije más en las fibras de la tela y el proceso de lavado se dificultará más.

Además, es fundamental que evites utilizar cloro o algún blanqueador ya que puede empeorar las manchas. También puedes optar por utilizar prendas con tejidos naturales, pues estas ayudan a que la piel transpire mejor.

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Asimismo, para prevenir este tipo de manchas, es fundamental asegurarte que el desodorante esté completamente seco antes de ponerte la camiseta y lavar tu ropa después de cada uso con un buen detergente que retire las manchas más complicadas.

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