TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Adriana, de 35 años de edad, fue asesinada con disparos de arma de fuego, presuntamente por su expareja, en el barrio Villaflores La Cascada del municipio de Siltepec, en la región Sierra de Chiapas, informó la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 - Chiapas.

Según información preliminar los hechos fueron cometidos el pasado domingo; posterior al feminicidio el presunto responsable huyó, señaló la agrupación defensora.

Adriana se convirtió en la víctima número 22 de feminicidio registrado en Chiapas durante este año.

Esta dolorosa cifra, agregó 50 +, refleja que las autoridades responsables no han logrado contener la violencia feminicida, además los casos registrados durante este año se han caracterizado por su extrema violencia que genera una profunda preocupación y exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno.

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El feminicidio de Adriana evidencia, una vez más, la violencia extrema que enfrentan las mujeres en Chiapas y la urgente necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección, atención y acceso efectivo a la justicia.

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La Colectiva 50+1 exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para que el hecho sea investigado y sancionado conforme al delito de feminicidio, así como que se localice y detenga al presunto responsable, y se garantice que este caso no quede en la impunidad.

La organización feminista lanzó un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar las políticas públicas dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a fortalecer los mecanismos de protección para quienes se encuentran en situación de riesgo.

Cada feminicidio, puntualizó, representa una deuda pendiente del gobierno con las mujeres. No podemos permitir que la violencia feminicida continúe arrebatando vidas ni que la impunidad permanezca como la constante.

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