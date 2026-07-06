Aunque la derrama económica del mundial de futbol en Guadalajara será superior a la estimada y rondará entre los 10 mil 500 y 11 mil 500 millones de pesos según los números de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la ciudad, pero la bonanza no será para todos e incluso hay negocios que, a pesar de estar en la zona de influencia del Fan Fest, en el primer cuadro tapatío, reportan pérdidas.

Desde hace 48 años María del Rocío Ramírez Delgadillo tiene un negocio de broches y botones en el andador Pedro Loza y desde hace tres empezó con otro de antigüedades por la calle Independencia, en contra esquina del palacio municipal, además es presidenta de la Asociación de Comerciantes Locatarios y Propietarios de la Zona Centro GDL, y según sus estimaciones, entre tres mil y cuatro mil negocios que se encuentran en el cuadrante que va desde la calle Independencia hasta Maestros y de Federalismo hasta la Calzada Independencia más que disfrutar del mundial lo padecieron en todos los sentidos.

“Del lado de Independencia hacia el Santuario fue muy triste ver que no fue un beneficio para nosotros; dijeron que iba a venir mucho turismo, el cual, pues no llegó por tanta valla que tenemos", señaló.

Explicó que las vallas colocadas para limitar la zona del Fan Fest como lo exigió la FIFA, entorpecen la circulación de la gente y aíslan a los negocios, además de que con los constantes llamados que hacen las autoridades para no ir al centro cuando se llena el Fan Fest, se ha generado la percepción es un caos constante y eso ahuyenta a los consumidores que comúnmente acudían.

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“La gente venía a tomar, a hacer desmanes. No venían a consumir a los negocios que mantenemos una economía en el centro; venían a vomitar, a encuerarse, a tomar y a volverse locos, lo que no es permisible en otras partes lo pudieron hacer aquí en el centro”, lamentó.

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Asegura que en su caso las pérdidas en ambos negocios se aproximan al 60% y aunque el mundial ya terminó prácticamente para México será difícil recuperarse porque el centro tapatío sigue en tomado por la FIFA.

“Por desgracia el domingo perdió México (el partido contra Inglaterra) pero yo y muchos otros nos alegramos porque ya va a estar un poco más tranquilo nuestro lugar de trabajo; a los que les fue bien son los que están dentro de la Plaza Liberación (en el interior del Fan Fest), ellos pues vendían una cerveza en 180 pesos o una torta ahogada en 250; y a los restaurantes con venta de bebidas alcohólicas también, de plano los vendedores de tejuino mejor se pusieron a vender alcohol”, relató.

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En su opinión los gobiernos del municipio y del estado deben iniciar una campaña seria para atraer de nuevo al centro de la ciudad a la gente que no sólo va a tomar o comer: “somos la plaza comercial más grande de la ciudad, aquí encuentras de todo y estamos vivos”.

Su diagnóstico coincide con el que ha hecho la Cámara de Comercio de Guadalajara, que estima que los establecimientos más beneficiados son los que venden bebidas y alimentos, mientras que los más afectados son los comercios que se dedican a vender ropa, telas, artículos religiosos, jugueterías, joyerías, etcétera.

Además, los datos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara también revelan que la ocupación hotelera fue menor a la que se esperaba, pues en comparación con el mes de junio del año pasado cayó en seis puntos porcentuales llegando a sólo 57% de las habitaciones disponibles en la ciudad.

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