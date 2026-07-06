Mérida, Yucatán. - Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que no existen condiciones climáticas que anticipen una canícula intensa en Yucatán durante este verano.

Procivy señaló que los pronósticos indican que durante julio y agosto continuarán presentándose lluvias y tormentas propias de la temporada.

La evaluación, basada en el comportamiento de la atmósfera, las condiciones del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, así como en registros históricos, indica que el estado mantendrá condiciones favorables para la presencia de precipitaciones durante las próximas semanas.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que la canícula es un fenómeno climático que normalmente ocurre entre julio y agosto, y se caracteriza por una disminución temporal en la frecuencia e intensidad de las lluvias, acompañada generalmente de un incremento en las temperaturas máximas y una mayor sensación de calor.

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Sin embargo, añadió que la canícula no significa ausencia total de precipitaciones, pues continuarán las lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente por el paso de ondas tropicales, vaguadas, ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, así como con la posible influencia de ciclones tropicales.

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El funcionario estatal puntualizó que uno de los factores que actualmente se mantiene bajo vigilancia es la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), “ya que los pronósticos muestran una transición hacia una fase de El Niño, incluso sugieren que podría fortalecerse durante el verano y el otoño de este año”.

Finalmente, aseguró que, hasta el momento, la perspectiva para julio y agosto sugiere que continuarán presentándose condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas, principalmente durante las tardes y noches.

dmrr