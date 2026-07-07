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Con los octavos de final viviendo sus últimos duelos, Estados Unidos enfrenta esta tarde a Bélgica en lo que ya es un duelo de alta polémica, debido a la tarjeta roja que se le retiró a Folarin Balogun, delantero estadounidense.
Con todo este ruido a su alrededor, el cuadro de las Barras de las Estrellas quiere anteponerse a las críticas y señalamientos de recibir ayuda por parte de los organizadores.
Los locales son el único anfitrión que sigue vivo en la competencia, por lo que una victoria también los convertiría en el mejor de los tres (Canadá y México) porque avanzaría a cuartos de final, mientras que los otros dos anfitriones se quedaron en octavos.
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Por su parte, Bélgica, acompañada de una gran molestia por la decisión arbitral, quiere anteponerse al equipo local ante su afición y seguir con su camino hacia el título.
Los Diablos Rojos quieren aprovechar los últimos momentos de futbolistas de jerarquía, como Kevin De Bruyne, Thribaut Curtouis y Romelu Lukaku, hombres de la generación dorada que no explotó del todo en temas internacionales.
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MINUTO A MINUTO DEL ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA MUNDIAL 2026
Universal Deportes 07:22 PM
Minuto 57- ¡Gooool! Bélgica aumenta la ventaja
Un increíble error del portero estadounidense termina en gol de Vanaken
Universal Deportes 07:09 PM
¡Comienza la segunda parte!
Universal Deportes 06:55 PM
¡Medio tiempo!
El duelo se va al descanso con Bélgica en frente
Universal Deportes 06:33 PM
Minuto 32- ¡GOoool! Bélgica retoma la ventaja
Charles De Ketelaere hace doblete
Universal Deportes 06:33 PM
Minuto 29- ¡Gooooool! Estados Unidos empareja el encuentro
Tillman anota de tiro libre
Universal Deportes 06:11 PM
Minuto 8- ¡Goooool! Bélgica se adelanta
Charles De Ketelaere el marcador
Universal Deportes 06:02 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Inician las acciones
Universal Deportes 05:38 PM
Donald Trump llamó a Infantino para que le quitarán la roja a Balogun
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