La Secretaría de Movilidad presumió que, durante los cinco partidos del Mundial, disputados en el Estadio Ciudad de México, trasladó a un millón 188 mil 700 personas en los diferentes medios de transporte y en servicios especiales como los Park & Ride.

Para lograr estos traslados seguros, las personas utilizaron:

Tren Ligero

Metro

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Metrobús

Ecobici

Scooters

Semovi moviliza a más de un millón de personas por el Mundial; servicio especial Park & Ride facilitó acceso al estadio. Foto: Especial.

Los servicios especiales, que incluyeron Park & Ride, Ride, taxis y servicios de transporte por aplicación, así como las opciones de movilidad activa mediante bicicletas y scooters, facilitaron el acceso y la salida del recinto deportivo para miles de personas que asistieron a los encuentros de la Selección Mexicana.

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En el último partido, disputado frente a Inglaterra, el Plan de Movilidad registró que, mediante los seis puntos de Park & Ride se movilizaron dos mil 99 personas antes del encuentro y cinco mil 406 al término del partido. En los 10 puntos habilitados del servicio Ride se trasladaron dos mil 447 personas antes del encuentro y tres mil 197 al finalizar.

Asimismo, el Tren Ligero transportó a 27 mil 768 personas antes del partido y a 16 mil 297 al concluir el encuentro; mientras que la Línea 2 del Metro movilizó a 72 mil 80 personas en la etapa previa y a 49 mil 640 al finalizar el evento.

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Semovi moviliza a más de un millón de personas por el Mundial; servicio especial Park & Ride facilitó acceso al estadio. Foto: Especial.

En materia de movilidad activa se registraron 224 viajes, de los cuales 52 se realizaron en bicicletas Ecobici y 172 en scooters eléctricos. Asimismo, las bahías habilitadas para el servicio de taxis registraron 93 viajes y se estimaron alrededor de 27 mil traslados mediante servicios de aplicación, considerando los viajes de llegada y salida.

Por último, la Semovi informó que los servicios Park & Ride y Ride operaron mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), cuyo pago se realizó a través de los validadores instalados en las unidades participantes.

dmrr