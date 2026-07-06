Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportaron la detención de tres personas y la muerte de 10 agresores tras una agresión a personal con artefactos explosivos improvisados por presuntos integrantes de un grupo delictivo en Sinaloa.

En un comunicado conjunto las dependencias señalaron que la agresión ocurrió mientras elementos de la Marina realizaban labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar a la población durante la temporada de lluvias.

Derivado de estas acciones tres navales resultaron heridos y uno falleció mientras recibía atención médica, como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Lee también Advierte UNAM sobre servicios fraudulentos para examen de licenciatura; presenta denuncia

Armas aseguradas por elementos de seguridad durante el operativo en Sinaloa (06/07/2026). Foto: Especial

Las autoridades detallaron que los Marinos heridos reciben la atención médica, dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad.

Además, también informaron del aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico implicado en los hechos.

[Publicidad]

Tras la agresión, fuerzas de la Semar y de la SSPC desplegaron un nuevo operativo para reforzar la seguridad en la región. Durante estas acciones, en el municipio de El Rosario, repelieron otra agresión en la que 10 presuntos agresores perdieron la vida.

“Por lo anterior, personal de Marina en coordinación con SSPC implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región y, tras repeler otra agresión en el municipio El Rosario, 10 agresores perdieron la vida

“Asimismo, se realizó la detención de tres hombres vinculados con un grupo delictivo, a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente”, detallaron las instituciones.

[Publicidad]

La Semar se solidarizó con los familiares y seres queridos del elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, “expresándoles sus más sentidas condolencias y el reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de nuestra nación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov