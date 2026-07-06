El gobierno de Estados Unidos expresó el lunes su "gran preocupación" tras el lanzamiento de prueba por parte de China de un misil sin ojiva nuclear desde un submarino en el océano Pacífico.

La Armada china anunció el lunes que un submarino de propulsión nuclear llevó a cabo el lanzamiento de prueba de un misil equipado con una ojiva de entrenamiento a las 12H01 (04H01 GMT), una operación que suscitó la reprobación de varios países de la región.

"En una época en la que Estados Unidos trabaja más duro que nunca para impedir la proliferación nuclear, China hace lo contrario. El rápido y opaco aumento del arsenal nuclear de Beijing es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo", dijo en un comunicado el Departamento de Estado.

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La nota de la diplomacia estadounidense precisa que le piden a China "entablar discusiones sustantivas sobre el control de armas".

Estados Unidos ya había propuesto en febrero el inicio de negociaciones multilaterales de control de armamento nuclear que incluyeran a Beijing tras la expiración del tratado NUEVO START entre Estados Unidos y Rusia, que avivó los temores de proliferación.

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Washington afirma que el fortalecimiento militar de Beijing preocupa a la región y al mundo. (06/07/26) Foto: Captura de pantalla

Este tratado era el último acuerdo de control de armamento entre las dos principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia.

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Washington acusa a Moscú y Beijing de llevar a cabo ensayos encubiertos.

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El presidente Donald Trump anunció además en octubre de 2025 que Estados Unidos se preparaba para reanudar sus primeras pruebas nucleares desde 1992, en respuesta a los ensayos realizados por otros países.

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