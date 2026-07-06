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La cancillería de Brasil ve un "riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos" en su territorio, luego de que Washington declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas PCC y CV.
El presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, se opuso a esta designación, que según Estados Unidos habilita a sus fuerzas de seguridad a extender todo tipo de operaciones contra los líderes de esas bandas en cualquier parte del mundo.
"Esa clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas", alertó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una carta enviada al parlamento, a la que tuvo acceso la AFP.
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"Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional", agregó.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.
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Washington ha lanzado ataques letales contra el Tren de Aragua en Venezuela y contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.
En mayo, el gobierno estadounidense argumentó que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) tienen "redes ilícitas" que "se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil" y declaró a ambos grupos terroristas.
Surgidas en cárceles brasileñas, ambas organizaciones controlan el narcotráfico y otras rentas ilegales en los barrios populares brasileños conocidos como favelas.
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Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a esta designaciones, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador u Honduras.
En Brasil la oposición de derecha, liderada por el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, saludó la decisión de Washington y acusa al gobierno de ser laxo con el crimen.
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El gobierno, de su lado, sostiene que la medida es "inadecuada desde el punto de vista jurídico" y "tampoco trae beneficios a la cooperación internacional en el combate al crimen organizado", según la carta de Vieira.
Hijo mayor y heredero político del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, Flávio se medirá con Lula en las elecciones de octubre.
Según encuestas, la seguridad está entre las principales preocupaciones de los votantes.
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