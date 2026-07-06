Washington. Estados Unidos es menos apasionado por el futbol que la mayoría de los países, pero con el presidente Donald Trump al mando, el deporte rey también se ha convertido en un campo de batalla diplomático.

Trump, que está orgulloso del papel de Estados Unidos como coanfitrión del Mundial, reconoció que se puso en contacto con la FIFA, que revocó la tarjeta roja mostrada a la estrella estadounidense Folarin Balogun.

Trump también puso en entredicho la reputación del árbitro brasileño Raphael Claus, que mostró la tarjeta roja, aunque precisó que no le gusta "crear controversias".

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Brasil, un país que mantiene varios contenciosos diplomáticos y comerciales con Trump y que vive el futbol como una religión más, reaccionó mediante su Confederación de Futbol (CBF), que reivindicó la honestidad del colegiado.

Folarin Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos, recibe una tarjeta roja. (06/07/26) Foto: AP

"La CBF rechaza cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus. Es un profesional ejemplar", explicó.

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Al igual que cuando Trump impuso aranceles comerciales, menospreció a líderes o cuestionó a la OTAN, su intervención en la tarjeta roja hizo que los europeos cerraran filas.

El ministro de Relaciones Exteriores belga, que ahora se enfrenta a una selección estadounidense completa en su partido de eliminación directa del lunes, calificó el giro de la FIFA de "incomprensible".

El comisionado de Deportes de la UE, Glenn Micallef, dijo que decisiones de este tipo "corresponden a los organismos deportivos, no a los políticos".

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Balogun recibió la tarjeta roja durante una victoria de Estados Unidos contra Bosnia, un país firmemente proestadounidense, donde una cuenta en X que apoya a los jugadores describió a la FIFA y a Estados Unidos como una "mafia".

El secretario de Estado Marco Rubio, que dijo que a Estados Unidos lo "jodieron" con la tarjeta roja, bromeó con que el episodio podría salir a colación en una cumbre de la OTAN esta semana.

🇺🇸 | MUNDIAL 2026: El secretario de Estado Marco Rubio dijo que fue “la decisión correcta de revertir” la suspensión por tarjeta roja contra Folarin Balogun. pic.twitter.com/dDZeh0SsmL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 6, 2026

"Tal vez estén intentando provocar un incidente internacional", dijo Rubio.

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Rubio, que es más adepto al futbol americano, dijo que Bélgica debería estar contenta de jugar contra una selección estadounidense completa.

"Solo espero que el partido se juegue, que todos estén a pleno rendimiento y que el ganador sea el ganador", dijo Rubio.

El manual de Trump: "EU primero"

Trump, con su lema de "Estados Unidos Primero", ha esgrimido sin tapujos el poderío de su país para salirse con la suya, incluso a riesgo de molestar a sus aliados.

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Ha amenazado con apoderarse de Groenlandia y del Canal de Panamá y trató de neutralizar a la Corte Penal Internacional con sanciones contra jueces cuyas decisiones Estados Unidos rechaza.

Trump dijo que planteó el asunto de la tarjeta roja al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se ha alineado estrechamente con el multimillonario republicano, alquilando espacio en la Trump Tower de Nueva York e incluso otorgando al presidente un nuevo "Premio de la Paz de la FIFA".

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"Trump no tiene integridad y, por supuesto, intentaría usar su posición para influir en el resultado", publicó Cyrus Janssen, comentarista en línea de asuntos mundiales.

Infantino dijo que le dijo a Trump que la revisión fue independiente.

Pero la imagen, al parecer, fue demasiado incluso para el predecesor de Infantino, Sepp Blatter, que dimitió en 2015 tras una investigación por corrupción respaldada por Estados Unidos.

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"El futbol nunca debe convertirse en un campo de juego del poder político", publicó Blatter.

Un juego político desde hace mucho

A pesar del estilo avasallador de Trump, los críticos con su política también protestaron por la tarjeta roja.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un ferviente aficionado al fútbol, dijo que a Balogun se le mostró "cruelmente" una tarjeta roja, aunque guardó silencio sobre la intervención de Trump.

Brett Bruen, exdiplomático estadounidense a menudo crítico con Trump, dijo que Estados Unidos tenía derecho a presentar quejas y que no era nuevo que un jefe de Estado interviniera.

Dijo que los europeos no mostraron la misma indignación ante la anulación de una tarjeta roja en la fase de clasificación del Mundial contra la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

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"Durante años, los europeos ayudaron y toleraron flagrantes fallos éticos en la federación internacional de futbol", dijo Bruen, director de la firma de comunicaciones estratégicas Global Situation Room.

El Mundial no es ajeno a las peleas, incluso las que se dirimen en el campo de batalla. En 1982, un jeque kuwaití entró en el campo y convenció al árbitro de anular un gol.

Y en 1969, Honduras y El Salvador libraron una breve guerra después de que se exacerbaran los ánimos por un partido de clasificación para el Mundial.

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