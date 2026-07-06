En pleno Mundial 2026, la decisión de la FIFA de permitir jugar al estadounidense Folarin Balogun en octavos de final pese a su cartulina roja tras la intervención de Donald Trump ha hecho reaccionar con vehemencia al fútbol europeo.

"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable" que "ha cruzado una línea roja", fustigó la UEFA en un comunicado marcado por un inusual tono severo.

Para estupefacción general del planeta futbol, la FIFA anunció el domingo que el atacante Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos de final por haber pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón (decisión reafirmada tras uso del VAR), finalmente podrá jugar contra Bélgica el lunes en Seattle.

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La Comisión Disciplinaria de la instancia, cuyos miembros son elegidos por el ejecutivo de la FIFA, convirtió la suspensión en firme por un castigo en suspenso "durante un período de prueba de un año".

La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, pero insistió en las bases de una "competición justa, honesta y transparente".

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"Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones", puntualizó.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) no ha recibido "ninguna decisión o explicación" por parte de la FIFA por el indulto al delantero estadounidense Folarin Balogun y ha decidido en consecuencia impugnar la participación del jugador en el partido de octavos de final del Mundial previsto para hoy, lunes.

"Por el momento, la RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto. Por tanto no tiene otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", explica el organismo en un comunicado.

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¿Cómo han sido las reacciones en el futbol europeo?

Las reacciones en Europa fueron llegando en cascada a lo largo de domingo y lunes, con varias instituciones y personalidades mostrando su indignación.

"Es inútil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político (...) Objetivamente es un precedente político extremadamente peligroso", declaró el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malago en las ondas de Radio Rai 1.

El predecesor de Infantino en el trono de la FIFA, Sepp Blatter, declaró que "las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas".

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"Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: 'Quo vadis, FIFA?'" (¿A dónde vas, FIFA)", dijo Blatter.

Otro exdirigente, el francés Michel Platini, expatrón de la UEFA, resumió su opinión en una palabra para la AFP: "Vergonzoso".

Trump y los acuerdos sobre las reglas

Para los observadores la FIFA ha cruzado un nuevo límite al intervenir directamente en lo deportivo, amenazando la integridad propia del torneo, pero su gestión arbitraria bajo influencia política no es ninguna novedad.

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Durante el sorteo del Mundial, en diciembre de 2025, se entregó a Donald Trump un "premio FIFA de la paz" creado para la ocasión, con unos criterios de atribución no anunciados y que suscitó la incredulidad y burlas entre bastidores, si bien de las 211 federaciones miembro de la FIFA, solo Noruega pidió explicaciones.

"Todo el mundo se acomoda calculando el balance entre beneficio y riesgo para si mismo que conlleva oponerse a la FIFA", informa a la AFP una fuente conocedora del funcionamiento de instituciones internacionales.

Con unas cantidades de dinero distribuidas a las federaciones en aumento constante, el cálculo tiene rápida solución.

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Pero con el excesivo acercamiento con Donald Trump, la FIFA ha superado sus habituales maniobras para complacer al país anfitrión, ya visibles cuando Gianni Infantino trantó de mantener al vice primer ministro ruso Vitali Moutko en el Consejo de la FIFA, en contra de su propio Comité de Ética.

Para el especialista en geopolítica del deporte Simon Chadwick el caso Balogun es "perfectamente coherente con la mentalidad trumpista", que consiste en reemplazar las reglas por "acuerdos" fundados en un equilibrio de poder.