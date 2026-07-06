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Como parte del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, reportó que 79.4% de las estaciones en el país venden el litro de diésel a 27 pesos o menos.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Escalante indicó que al 3 de julio el precio promedio nacional es de 27.10 pesos por litro de diésel.
Expuso también que este combustible se comercializa en 7.9% de las estaciones entre 27.01 y 27.50 pesos por litro, mientras que en 12.7% con un precio mayor a los 27.50 pesos.
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El titular de la Profeco mencionó que el precio promedio nacional de la gasolina regular está en 23.69 pesos por litro. El acuerdo, recordó, es que no cuesta más de 24 pesos y que el margen de ganancia no sea de más de dos pesos.
Sobre la canasta básica de 24 productos, indicó que la meta es de 910 pesos, mientras que la papa alfa blanca está en promedio en 51.67 pesos por kilo a nivel nacional.
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em/apr
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