Julián Gil es uno de los famosos que no ha perdido la pista de esta Copa Mundial pues, no sólo ha asistido a gran parte de los enfrentamientos futbolísticos, sino que, consigo, lleva una pelota que, a 13 días de que termine el torneo, ya fue autografiada por grandes personalidades del fútbol como Lionel Messi, David Beckham, Ronaldo y el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

Fue a partir del 22 de junio, 11 días después de que comenzara el Mundial, cuando el actor argentino abrió una cuenta de Instagram, únicamente, para compartir post relacionados a las firmas de futbolistas internacionales y, muy prestigiados, que iba obteniendo.

La primera firma que consiguió fue la de Thomas Müller, un futbolista alemán retirado, con el que coincidió durante uno de los encuentros de Alemania, durante la fase de grupos.

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La siguiente firma que obtuvo fue la de Neymar Jr, a quien vio mientras descendía del autobús en el que viajaba, junto a sus compañeros de la selección brasileña.

"La pelota del Mundial", como él la llama, también cuenta con los autógrafos de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, su connacional, con quien protagonizó un emotivo momento pues, mientras el centrocampista, plasmaba su firma, Gil, con la mano temblorosa, le extendía una imagen de la Virgen de Guadalupe que, el argentino, recibió con gran dicha.

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Otro de los encuentros más emocionantes fue el que sostuvo con David Beckham con el que, a pesar de que no pudo interactuar, sí obtuvo su firma, todo gracias a Cruz, el hijo del exfutbolista inglés que, al ver al actor tratando de llamar la atención de su padre, fue él quien se acercó a Julián para tomar la pelota, volver al palco donde estaba su progenitor, pedirle el autógrafo y, posteriormente, regresar el balón a Gil.

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Otras de las firmas que ha recolectado son de Achraf Hakimi, jugador de Marruecos, Pedri González, de España, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, Javier "Chicharito" Hernández, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Jorge Valdano, exfutbolista y comentarista argentino, el exjugador brasileño Roberto Carlos, los argentinos Julián Álvarez y Rodrigo de Paul, así como el portero de Cabo Verde, Vozinha.

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