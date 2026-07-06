LA PAZ, BCS.— Un accidente vehícular en Los Cabos, Baja California Sur, en la carretera transpeninsular dejó un saldo de tres personas fallecidas y 17 hospitalizadas, dos de ellas en estado grave.

El percance involucró un autobús que trasladaba empleados de hotel y un vehículo particular, movilizando a corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de San José del Cabo, el percance ocurrió alrededor de las 22:00 -hora local-, en las inmediaciones de la zona de Santa Anita en San José del Cabo. Al lugar se trasladaron unidades y personal para la atención de la emergencia.

Lee también Hallan cuatro cuerpos en la sindicatura de Imala en Sinaloa; tres víctimas estaban en avanzado estado de descomposición

Al llegar al lugar encontraron el autobús volcado a un costado de la carretera y un automóvil blanco con severas afectaciones.

Tras las tareas en el sitio, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de San José del Cabo, donde permanecen bajo atención médica.

[Publicidad]

Entre ellas se encuentran dos pacientes clasificados con código rojo, mientras el resto son atendidos por diversas lesiones de consideración. Además, confirmó el fallecimiento de personas.

Lee también Asesinan a exvocalista de Los Nuevos Rebeldes en Culiacán; José Adán “N” recibió varios disparos

El tramo carretero permaneció cerrado varias horas y las labores de atención se prolongaron hasta la medianoche. Participaron en el operativo elementos de Protección Civil municipal, Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana, Bomberos y Marina.

[Publicidad]

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el accidente. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, que realiza los peritajes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

LL