Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó que se tiene el 90% de los avances en las obras realizadas para prevenir inundaciones en la Zona Oriente del Valle de México y afirmó que estarán concluidas en 15 días.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Morales López explicó que “es un proyecto que consiste en seis obras que estamos realizando de manera conjunta con el Estado de México y la Ciudad de México, que sobre todo está enfocado a las alcaldías de Iztapalapa y a los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y de La Paz”.

En ese sentido, detalló que las obras contemplan la ampliación de la laguna “El Salado”, así como la construcción del colector “Teotongo”, “Los Pinos”, “Carmelo Pérez”, “Cárcamo de Xochiaca” y la laguna “Churubusco”, proyectos que tienen un avance del 90% y para los cuales se destinó una inversión de 11 mil 200 mdp.

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En 15 días estarán terminadas las obras, afirman

Al respecto, Sheinbaum Pardo precisó que “en 15 días estarán terminadas todas, es decir, van al 90%. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó”.

“Entonces van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar completas todas”, dijo.

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Efraín Morales indicó que estas obras ayudan a “mitigar los riesgos de inundación” en el marco de esta temporada de lluvias, además que el avance es “significativo” y “evidente”.

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Al mencionar que se hicieron 110 obras para el Plan Oriente del Estado de México, el titular de la Conagua mencionó que con los trabajos que ya están, el desalojo del agua ha sido “mucho más rápido”.

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“Hay que hacer todavía algunas obras complementarias puntuales en algunas colonias, en esa parte están trabajando los municipios. Pero sí quiero decir que, comparado con otros años, es el avance significativo y es totalmente evidente (...)”, dijo.

“Vamos a seguir con esa estrategia, año con año, para que las colonias queden al 100% resueltas. Pero sí quiero destacar que hay un avance muy importante con estas acciones y sobre todo el beneficio es muy, muy palpable”, añadió Morales.

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