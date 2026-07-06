La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se avanza en la credencialización al Servicio Universal de Salud y destacó que se han registrado más de un millón 200 mil personas adultos mayores.

La jefa del Ejecutivo federal recordó en conferencia de prensa matutina que se busca que este programa inicie en enero del próximo año.

“Empieza el próximo año. Son más de un millón 200 mil adultos mayores que se han registrado”.

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“Recuerden que empezamos con adultas y adultos mayores en la credencialización del Servicio Universal de Salud y va avanzando. En enero iniciaría esta posibilidad de poder compartir servicios en los tres institutos principales de salud”, dijo en Palacio Nacional.

El gobierno federal ha informado que con el Servicio Universal de Salud se busca que quienes se inscriban puedan acudir a atenderse a cualquier centro de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar independientemente de la derechohabiencia.

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