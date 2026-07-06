Portugal y España disputarán este lunes uno de los encuentros más esperados de los Octavos de Final del Mundial 2026, en un compromiso que enfrentará a dos aspirantes al campeonato y que definirá a uno de los clasificados entre los ocho mejores equipos del certamen.

La selección portuguesa alcanzó esta instancia después de superar a Croacia en la ronda anterior.

El equipo dirigido por Roberto Martínez mostró una evolución importante conforme avanzó la competencia y ahora confía en la experiencia de Cristiano Ronaldo, además del talento de una generación que busca colocar nuevamente al país entre la élite del futbol internacional.

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España, por su parte, aseguró su presencia en los Octavos de Final tras dejar fuera a Austria. La escuadra española confirmó su buen momento con un estilo de juego dinámico, una plantilla repleta de jóvenes figuras y un funcionamiento colectivo que la convierte en una de las principales favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

El choque entre portugueses y españoles genera gran expectativa por la calidad de ambas plantillas y por la histórica rivalidad que existe entre estas selecciones.

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El ganador avanzará a los Cuartos de Final, mientras que el derrotado pondrá fin a su participación mundialista.

¿Cuándo y dónde ver el Portugal vs España?

El encuentro se disputará este lunes 6 de julio de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Dallas.