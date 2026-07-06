Con el propósito de promover la cultura democrática, la participación ciudadana y los derechos humanos, el Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz) junto con jóvenes realizan distintos murales en la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Una treintena de jóvenes han decidido dedicar sus fines de semana a aprender los principios básicos del muralismo, esto como parte del concurso de murales "Democratiz-arte".

Se trata de colores vibrantes, trazos firmes, trabajo en equipo y ganas de aprender en esta convocatorias que busca cambiar los discursos por brochas, hacer que los colores capten la atención del transeúnte y convertir los muros en enormes lienzos donde la democracia se pueda mirar.

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Con "Democratiz-arte", el OPLE Veracruz busca que personas mayores de 15 años expresen qué entienden por participación ciudadana, derechos humanos, inclusión y valores democráticos, apostando a su creatividad, trabajo comunitario y apropiación del espacio público.

Además de paso se busca rendir tributo a la profunda tradición muralista de Xalapa, enseñar historia y fortalecer la identidad social mediante el arte de grandes pintores como Orozco, Rivera o Siqueiros.

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Los murales deberán abordar alguno de los siguientes temas: democracia y cultura cívica, participación ciudadana, derechos humanos, igualdad, inclusión y diversidad, valores democráticos y construcción de ciudadanía.

Una vez concluidos, los murales serán publicados en la página oficial de Facebook del OPLE Veracruz el 25 de agosto. La ciudadanía podrá elegir a su favorito mediante reacciones de "Me gusta", del 25 al 31 de agosto, hasta las 18:00 horas.

El equipo ganador recibirá un premio de 2 mil pesos por integrante, mientras que todas las personas participantes obtendrán una constancia de participación.

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