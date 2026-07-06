La mantequilla y la margarina son de los productos más comunes en la cocina, ya sea para preparar alimentos, hornear o untar sobre pan; sin embargo, sus diferencias en composición, calidad y valor nutricional hacen complicado elegir una.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio donde evaluó distintas marcas; entre los aspectos analizados se contemplaron la información declarada, el contenido de grasa y el correcto etiquetado.

A partir de los resultados, la dependencia identificó las opciones que cumplieron o no los criterios de calidad, ofreciendo información de valor para quienes buscan comprar estos productos en su próxima salida al supermercado.

Profeco evaluó diversas marcas de mantequilla y margarina para identificar las que cumplen con los estándares de calidad. Foto: Pexels

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¿Cómo se hizo el estudio de Profeco sobre mantequillas y margarinas?

En el estudio, Profeco analizó 43 productos, de los cuales 25 correspondieron a mantequillas y 18 a margarinas, incluyendo versiones con y sin sal, reducidas en grasa, light, untables y mezclas con aceite de canola.

Los aspectos evaluados fueron denominación del producto, contenido neto, lista de ingredientes, declaración nutricional, sistema de etiquetado frontal, fecha de caducidad, lote, país de origen, leyendas de conservación y los datos del responsable de la comercialización.

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Además del etiquetado, Profeco sometió las muestras a diversas pruebas de laboratorio para comprobar que la información declarada coincidiera con su contenido real.

Esos análisis incluyeron variantes como la cantidad de grasa total y su origen (butírica en el caso de la mantequilla y vegetal en las margarinas), el contenido de grasa saturada, de agua, sodio, cloruro de sodio y el aporte energético por cada 100 g de producto.

Las muestras de mantequilla y margarina fueron sometidas a diversas pruebas para evaluar su calidad, composición y cumplimiento de las normas de etiquetado. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las mejores mantequillas y margarinas, según Profeco?

Las mantequillas sin sal de las marcas Aguascalientes, Alpura, Burro Soresina, Carranco, Chipilo, Flor de alfalfa, Gloria (en barra y untable), Isigny Ste Mère,Kerrygold, La Abuelita, Lurpak, Lyncott, Precíssimo y Président aprobaron las pruebas realizadas por Profeco; pero además, no presentan sellos de advertencia en el etiquetado frontal.

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En el caso de las mantequillas con sal, todas las marcas evaluadas presentan al menos un sello en el etiquetado. No obstante, Gloria, Kerrygold, Lurpak, Precíssimo y Reny Picot sólo cuentan con el sello de exceso de sodio.

Sobre las margarinas sin sal, Profeco encontró que todas las marcas analizadas cuentan con dos sellos de advertencia en el etiquetado frontal: exceso de calorías y exceso de grasas saturadas, y no registraron otras observaciones. Entre ellas están Iberia, Lala, La Villita, Precíssimo, Selecto Brand, Aurrera untable, Primavera light y la Margarina reducida en grasa sin sal.

Por su parte, las margarinas con sal poseen tres sellos: exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. En dicho grupo se incluyen las marcas Can't Believe It's Not Butter!, Lala, La Villita, Selecto Brand, así como las versiones light de Iberia suave y Precíssimo.

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Las pruebas de Profeco también incluyeron la revisión del etiquetado frontal para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las marcas de mantequilla y margarina que no recomienda Profeco?

En la categoría de mantequillas sin sal, únicamente las marcas Great value y Selecto brand presentaron sellos de advertencia en el etiquetado por exceso de calorías y exceso de grasas saturadas.

Dentro de esa misma categoría, la mantequilla reducida en grasa sin sal Gloria no cumple con el contenido mínimo de grasa establecido en la norma NMX-F-729-COFOCALEC-2013. Por lo que, de acuerdo con Profeco, no puede considerarse mantequilla.

Y sobre la mantequilla sin sal y untable de la marca Lurpak, al denominarse como una "mezcla de mantequilla con aceite de canola", la dependencia explica que no existe una norma que regule este tipo de producto.

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Ya dentro de la categoría de mantequillas con sal, Selecto brand obtuvo tres sellos: por exceso de sodio, exceso de calorías y exceso de grasas saturadas.

Un caso similar ocurre con la de la marca Lurpak, que también presenta esos sellos y además carece de un estándar de calidad que la regule debido a su denominación.

Finalmente, respecto a las margarinas con sal, Profeco señala que la marca Table maid no contiene el mínimo de grasa establecido en la norma NMX-F-108-SCFI-2016 para poder denominarse margarina.

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Cada persona tiene necesidades y preferencias distintas, pero este estudio de la Profeco puede facilitar la elección entre una marca de calidad de mantequilla y una de margarina.

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