¿Cuál es el pan más saludable?

El pan forma parte de la alimentación diaria de muchas personas, pero al momento de comprar uno surge la duda ¿cuál es la opción más saludable?

Las opciones más consumidas son el blanco, el integral y el de centeno, cada uno con características nutricionales distintas. Aquí te explicamos qué opción te conviene comprar.

¿Qué diferencia hay entre el pan blanco, integral y de centeno?

Todos estos panes se elaboran a partir de cereales. Sin embargo, presentan diferencias en su producción, sabor y contenido nutricional:

Pan blanco

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición, el pan blanco es un alimento que contiene carbohidratos complejos (almidón), proteínas de origen vegetal, vitaminas y minerales como el selenio y el zinc. No obstante, ese contenido nutricional depende del tipo de harina que se utilice para su elaboración.

Otra característica es que se caracteriza por su bajo contenido de grasa, ya que aporta alrededor de 1 g por cada 100 g de producto. Gracias a eso, la fundación señala que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

En cambio, reducir o eliminar su consumo, sin reemplazarlo por otros alimentos ricos en carbohidratos, desequilibra el organismo al incrementar la proporción de calorías provenientes de grasas y proteínas.

[Publicidad]

¡Ojo! Las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten deben optar por panes elaborados con cereales libres de dicha proteína, por lo que el blanco puede no ser su mejor opción.

Pan integral

Un artículo del Medicover Hospitals explica que el pan integral se elabora con un tipo de harina que conserva las tres partes del grano: el salvado, el germen y el endospermo.

A diferencia de las variantes hechas con harinas refinadas, en las que durante el procesamiento se eliminan el salvado y el germen, éste mantiene una mayor cantidad de nutrientes y fibra.

[Publicidad]

Y además, se trata de un alimento rico en fibra, que favorece la digestión y mantiene estables los niveles de glucosa en sangre, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro, magnesio y selenio, esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

También proporciona las proteínas necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos, así como antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y la inflamación.

Pan de centeno

Por otra parte, la plataforma nutricional NutriScan señala que el pan de centeno destaca por su contenido elevado de fibra, casi el doble que el blanco. Y esto tiene un impacto menor en los niveles de glucosa tras su consumo, a diferencia del elaborado con trigo.

[Publicidad]

De igual manera, aporta vitaminas del complejo B y minerales que mejoraran el metabolismo y benefician el funcionamiento del sistema digestivo.

Y por si fuera poco es fuente de folato, nutriente que aporta hierro y participa en la formación de glóbulos rojos, y vitaminas del complejo B, que lo transforma los alimentos en energía.

Aproximadamente, por cada rebanada de 32 g, este pan contiene 83 calorías, 2.7 g de proteína y 15.5 de carbohidratos.

[Publicidad]

Debes acompañar el pan con proteínas y grasas saludables para mejorar su valor nutricional. Foto: Unsplash

Leer también Cuántas calorías tiene la sopa tipo Maruchan

¿Cuál es el pan más saludable?

El más saludable es el pan de centeno por su alto contenido de fibra, vitaminas y minerales, así como por su menor impacto en los niveles de glucosa e insulina. Y, al mismo tiempo, su consumo favorece la salud digestiva y prolongan la sensación de saciedad.

En segundo lugar se encuentra el pan integral, ya que conserva el salvado y el germen del grano, otorgándole mayor cantidad de fibra y nutrientes.

[Publicidad]

Y en la última posición está el pan blanco, debido a que se elabora con harina refinada. Dicho proceso que elimina buena parte de su fibra, las vitaminas y los minerales presentes en el cereal.

Por lo anterior, al momento de comprarlo revisa los ingredientes en su etiqueta y elige los elaborados con granos integrales.

Leer también Cómo hacer sopa fría de codito con la receta de la Mamá Millonaria

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters