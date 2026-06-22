Más allá de Zayu, Clutch y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026 o del polémico ajolote Ajologol, la mascota del gobierno de la CDMX para esta temporada mundialista, hay un personaje que se ha ganado el corazón de la afición mexicana y hasta extranjera: el pato Merlín.

Además de Merlín, hay conchas de balón y de la copa. Foto: IG @bestcake_cdmx

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Las conchas de pan inspiradas en el pato Merlín

Este simpático patito que se viralizó por portar el jersey de la selección nacional, se ha vuelto tan popular que ya hasta ha inspirado la creación de pan dulce en su honor, las Merliconchas.

El creador de las Merliconchas es Jonathan Barrera, el panadero detrás de la cuenta Bestcake Cdmx quien, inspirado en el patito, puso manos a la obra y horneó estas conchas que asemejan a Merlín con sus patitas y pico naranja, y su jersey del Tri.

Además de las Merliconchas, Jonathan, inspirado en el Mundial de futbol 2026, también ha creado conchas temáticas con forma de balón de futbol y hasta del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

El panadero detrás de Bestcake Cdmx es Jonathan Barrera. Foto: IG @bestcake_cdmx

¿Cómo comprar las conchas del pato Merlín?

Si quieres probar las famosas Merliconchas de Bestcake Cdmx, es únicamente bajo pedido a través de WhatsApp al número 7581038851. Las entregas son únicamente en la Ciudad de México y te recomendamos ser paciente, pues hay una larga lista de espera.

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"Todo es sobre pedido, me ubico por la FES Zaragoza II, en Iztapalapa CDMX. Es de tener paciencia ya que recibo cientos de mensajes y mi producción es limitada", ha explicado el panadero en su Instagram.

Esta no es la primera vez que Bestcake Cdmx se ha viralizado, pues es conocido en redes por crear conchas inspiradas en los personajes del momento: como el changuito Punch, BTS, las frutinovelas o Costalito del Cruz Azul. También realiza conchas de temporada para el Pride, Día de Muertos, San Valentín, Navidad y más.

Bestcake Cdmx crea conchas temáticas de todo tipo. Foto: IG @bestcake_cdmx

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