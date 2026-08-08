Tras ser hospitalizado por una presunta autolesión, la familia del actor y bloguero estadounidense Pérez Hilton dio a conocer una actualización sobre su estado de salud.

A través de un comunicado publicado en el sitio web del artista, se informó que la comunicación con él ha sido limitada a sus familiares más cercanos, el personal médico y otras personas encargadas de su cuidado. Sin embargo, el jueves pasado tuvo contacto con su madre y su hermana, un momento que, de acuerdo con sus allegados, les dio “esperanza”.

La familia señaló que Hilton, quien está ingresado en Florida, se encuentra “grave pero estable” y que sufrió una importante pérdida de sangre, además de otras lesiones que requerirán cirugía en los próximos días.

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El tratamiento y la recuperación del famoso serán un proceso largo, según se explicó en el comunicado.

Pérez Hilton también se encuentra bajo la Ley Baker, una legislación de Florida que permite la detención temporal e involuntaria de una persona que atraviesa una crisis de salud mental, especialmente cuando existe la posibilidad de que represente un peligro grave para sí misma o para otras personas, de acuerdo con el Departamento de Niños y Familias de Florida.

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¿Qué le pasó a Pérez Hilton?

Esta semana, Hilton realizó una transmisión en vivo en TikTok durante la cual aparentemente se lesionó de forma repetida, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. Sus hijos, su sobrina y su hermana se encontraban presentes cuando comenzó la crisis.

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Familia de Pérez Hilton pide privacidad

Ante la situación que atraviesa el actor sus familiares pidieron respeto y privacidad. En el comunicado explicaron que algunas personas y medios de comunicación se han colocado tanto afuera del hospital como de la casa familiar.

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Incluso los hijos de Hilton han sido fotografiados, algo que contradice la manera en que el famoso ha procurado mantener su vida familiar alejada de la vida pública a lo largo de los años.

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