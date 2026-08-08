La Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría emitido su primer contrato de construcción para Gaza, que contempla levantar un puesto militar rudimentario con capacidad para 150 personas destinado a albergar a tropas marroquíes, informó el diario británico The Guardian, que citó a una fuente familiarizada con el proyecto.

El proyecto, aún sin formalizar, sería construido por una empresa de Louisiana en una zona bajo control directo del Ejército israelí en el territorio palestino.

El contrato fue adjudicado a Arkel International, una empresa con sede en Louisiana que anteriormente ha trabajado para el gobierno estadounidense en países como Irak. El puesto tendría una superficie de 100 por 120 metros y estaría destinado a un pequeño contingente de soldados marroquíes que rotarían desde una base ubicada en Israel.

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De acuerdo con la fuente citada por The Guardian, la instalación estaría ubicada a aproximadamente 1.6 kilómetros de la frontera con Israel. El puesto también contaría con una "ruta de extracción rápida" para permitir la salida de las tropas en caso de un ataque.

Palestinos desplazados caminan entre viviendas destruidas en Jabaliya, en el norte de Gaza, tras los daños provocados por el conflicto. Foto: EFE

La instalación estaría vinculada con la Fuerza Internacional de Estabilización (FIS), contemplada en una resolución de la ONU para ayudar a implementar los acuerdos de seguridad y gobernanza previstos para Gaza. Marruecos ha prometido aportar un pequeño contingente, aunque todavía no se ha definido el marco legal de la fuerza ni cuándo comenzaría su despliegue.

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Junta de Paz prepara contratos para una base militar en Gaza

Un funcionario de la Junta de Paz confirmó a The Guardian que el organismo se encuentra en las etapas finales de preparación de varios contratos, aunque ninguno ha sido formalizado.

El contrato representa un cambio respecto a los planes iniciales de la Junta de Paz, que había planteado una supuesta reconstrucción del territorio palestino.

Planes contractuales anteriores contemplaban que el puesto para 150 personas fuera la primera fase de una base militar con capacidad para hasta 5 mil elementos. La primera etapa incluía tiendas de campaña, catres, baños químicos, estaciones para lavarse las manos, posiciones para vehículos y un terraplén defensivo, instalaciones descritas como adecuadas únicamente para despliegues de corta duración.

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Niños palestinos juegan en un espacio abierto de un campamento improvisado para personas desplazadas en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Foto: AP

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La Junta de Paz fue creada en enero bajo la dirección de Trump para supervisar la reconstrucción y administración de Gaza. Entre sus principales integrantes se encuentran su yerno, Jared Kushner, y Steve Witkoff. El proyecto militar se plantea así en un territorio que continúa bajo ocupación y control de Israel, en medio de los esfuerzos internacionales por definir el futuro de la Franja de Gaza.

El anuncio del contrato ocurre pocos días después de que Trump afirmara que Hamas había aceptado desarmarse, mientras Israel ha rechazado el plan y aumentado sus ataques aéreos en Gaza.

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El territorio continúa además con una enorme crisis humanitaria: alrededor del 80% de sus edificios resultaron dañados o destruidos durante la guerra y, meses después del alto el fuego, gran parte de sus aproximadamente dos millones de habitantes sigue viviendo en campamentos improvisados en actos que la ONU ha calificado de genocidio.

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