Al término del partido frente al San Diego FC en el Estadio Banorte, Erick "Chiquito" Sánchez habló sobre la Leagues Cup y manifestó su deseo por tener más juegos de esta competencia en suelo mexicano.

Guillermo Almada, en conferencia de prensa previo al choque frente al Portland, dejó esa decisión en manos de los directivos y destacó lo prematuro del proyecto que enfrenta a equipos de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS)

“Esa es una pregunta para los directivos, no para nosotros, a nosotros nos queda competir las competencias que hagan los dirigentes del club. Indudablemente, la Libertadores es un torneo de muchos años, de tradición en Sudamérica y América, este es un torneo nuevo, lleva un par de años, por consecuencias tiene menos publicidad”, declaró el estratega uruguayo previo al juego.

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Sin embargo, sí mencionó que disputar este certamen en calidad de visitante podría tener complicaciones para los clubes que deben viajar, tal y como se vio con el San Diego FC, que perdió (3-1) con las Águilas.

“La realidad es esta, la nuestra, venir a competir de visitante genera dificultades a cualquier equipo, la parte geográfica, la parte de que los clubes se sienten más respaldados donde juegan de local, nos pasó a nosotros, pero la realidad es esta y así está planteada la competencia. Lo que tenemos que hacer es intentar lograr resultados positivos que, en definitiva, es ganar”, concluyó contundente.

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Alejandro Zendejas aún no está disponible

Para este partido frente al Portland, aún no contará con Alejando Zendejas, quien sigue fuera de actividad debido a una cirugía que se realizó en la rodilla, antes del inicio del Apertura 2026.

“Viene de un proceso de recuperación dentro de los plazos que tenemos programados. Es un jugador muy importante para nosotros, no hemos contado con él, pero no queremos acelerar ninguna circunstancia médica”, concluyó.