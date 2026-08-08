El Departamento de Guerra presiona a las compañías para fabricar armas, informó el medio The Washington Post, con base en un memorando interno.

El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, escribió el miércoles a los líderes de la industria, indicándoles que tenían un plazo máximo de 21 días para presentar planes que permitieran "acelerar significativamente los plazos de entrega y/o aumentar la producción de capacidades críticas", según el documento.

"Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables", escribió Feinberg. "Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo", añadió, siempre según el Post.

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La nota de Feinberg se produce tras los esfuerzos de la Casa Blanca por conseguir el apoyo de la industria de defensa para desbloquear fondos militares, recuerda el medio.

“Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del Presidente y de este Secretario desde el principio”, declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

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Añadió que el memorándum de Feinberg "es real" y "servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación, y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa".

Trump asegura tener reservas suficientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el jueves pasado que su país registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

"Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada", declaró a la prensa al ser preguntado por la solicitud de su gobierno al Congreso de nuevos fondos para armamento.

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Aseguró que existen amplias reservas de armamento menos y señaló que los fabricantes estadounidenses están aumentando la producción de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

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"Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas", dijo Trump, quien, no obstante, aseguró que Estados Unidos se encuentra en una "excelente posición".

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Las declaraciones de Trump se producen después de que el diario The Washington Post informara el miércoles, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes, de que el mandatario habría expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Medio Oriente, lo que habría provocado un desencuentro con su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El episodio fue negado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien estuvo presente en la reunión.

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Trump, además, escribió este jueves en su red Truth Social que Estados Unidos posee "enormes cantidades de municiones".

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