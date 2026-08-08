En un operativo efectuado por las fuerzas federales y estatales, en el poblado de El Roble, Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidas veintiocho personas, dos de ellas del sexo femenino, a las que se les aseguró quince fusiles automáticos, noventa y cuatro cargadores abastecidos, equipo táctico y cerca de tres mil cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, durante reconocimientos terrestres por dicha localidad, las diversas fuerzas federales y estatales lograron dichas capturas, en las que se les aseguró ocho chalecos tácticos, con dieciséis placas balísticas.

Sin dar mayores detalles de estas detenciones de 28 personas, dos de ellas mujeres, solo se comunicó que estos, junto con las armas, cartuchos, cargadores y equipo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

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Previo a estas acciones, por la mañana, la misma dependencia de seguridad dio a conocer que en cuatro acciones distintas, efectuadas en el municipio de Mazatlán, se detuvo a seis personas, con armas, cargadores, explosivos y dosis de drogas.

Sin especificar los puntos donde se obtuvieron las capturas de estos presuntos miembros de grupos delictivos, solo se divulgó que a estos se les encontró ocho armas de fuego, 28 cargadores abastecidos, 714 cartuchos útiles de diversos calibres.

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También se les encontró a los detenidos una granada de mano, dos artefactos explosivos improvisados, dos chalecos tácticos, dos radios de comunicación, un vehículo con reporte de robo, 360 dosis de una sustancia con las características del cristal y 143 dosis de cocaína.

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JACL/bmc