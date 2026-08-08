La señora Alejandra Quintos Martínez confirmó que sí existe un juicio vigente por delito de abuso sexual, en contra de Gabriel Zapata, y que su hija Dafne Zapata Quintos estaba por rendir su declaración ante las autoridades.

“De hecho, ella ya había ido a audiencias conmigo y se había presentado, pero la tuvimos que retirar porque nunca llegó la del DIF. Tiene que haber una psicóloga para acompañar al menor y la tenían en un cuarto aislado, porque ya estaba lista para declarar en contra de su papá”, explicó Alejandra, en entrevista que concedió al medio Posta Tamaulipas.

Como preparación para la audiencia, “tres meses antes la llevaba yo a terapia particular con una psicóloga muy reconocida”. También la mamá acudía para dicho proceso que se reactivó hace cinco meses.

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Como prueba de sus palabras, dijo, existe el citatorio del agente del Ministerio Público Arnaldo Pérez Coronado, adscrito a la Unidad General de Investigación número 2, en el cual le notifican que Alejandra Quintos deberá presentarse el 7 de agosto del 2026 a las 9:30 horas, en la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, en el Centro Integral de Justicia que se ubica en la carretera Mante-Valles kilómetro 6.9.

El motivo es para que rinda su testimonio relacionado con el juicio celebrado con motivo de la respectiva carpeta de investigación. “Él y yo tenemos el 7 de agosto; tenemos audiencia aquí en Ciudad Mante; el caso sigue y sí es real”.

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Dicha audiencia inició el pasado viernes, pero fue pospuesta para la próxima semana a petición del padre de Dafne.

Entre las revelaciones que hizo Alejandra Quintos, dijo que el padre de Dafne enfrentó prisión preventiva durante dos años y obtuvo su libertad mediante amparos en diferentes estados de la República.

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JACL/bmc