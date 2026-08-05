Reynosa, Tamaulipas. - El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz respondió enérgicamente a la declaración del diputado Federico Döring quien dijo que Reynosa es el paraíso de "narcolandia" al no detectar una instalación donde se procesaba hidrocarburo, sobre todo, cuando una familia ha gobernado la ciudad durante 11 años.

Döring dio su opinión sobre la refinería clausurada por el Ejército Mexicano donde se aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo y dijo, le parecía inverosímil que la policía municipal no detectara esta instalación.

Al respecto, el alcalde Carlos Peña dijo que desafortunadamente el PAN mandó a su diputado merolico quien no está informado que Reynosa no cuenta con policía municipal y que no es competencia del ayuntamiento, verificar esas instalaciones.

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Dijo que lleva una semana viendo el desplante de ignorancia de algunos políticos a nivel nacional que desconocen las leyes ya que, en Reynosa, instalaciones de esas hay muchas porque es una ciudad petrolera y los municipios no tienen facultades para cobrar, ni derechos, ni factibilidad en cualquier construcción que tenga que ver con hidrocarburos.

"El fin de semana vi al diputado Federico Döring, por cierto, el PAN siempre manda al más merolico y al más ignorante a tratar de defender un punto diciendo que tenemos relación con grupos delictivos. La ley no sólo no nos da la facultad para ver temas de hidrocarburos, nos lo prohibe".

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Pidió a los políticos a nivel nacional, específicamente a Döring para que investigue cuáles son las facultades de los Ayuntamientos, así como para que se entere que ningún municipio en Tamaulipas tiene elementos de policía desde el 2014.

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"Hay una campaña mediática que está atacando a Morena y a un servidor, inventando cosas. A todos estos políticos de Acción Nacional les pido dos cosas: una, que investiguen cuáles son las facultades municipales porque se ven ignorantes y dos, que investiguen a sus compañeritos del PAN en Tamaulipas, ellos sí tienen temas con la delincuencia. Hablan del caso Carmona y nosotros lo denunciamos en el 2021".

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Peña Ortiz manifestó que los que estaban cerca en el caso Carmona eran del PAN y que Federico Döring cuando investigue se va a sorprender con quien se está juntando en Tamaulipas.

"En 2021, el presidente del PAN era Marko Cortés, recibió a un grupo de distinguidos tamaulipecos y se le dieron todos los videos de sus compañeros que estaban ligados al crimen organizado, recibiendo apoyos y organizando eventos con los jefes del crimen organizado y no hicieron nada".

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Pidió que el CEN del PAN investigue ya que tienen todos los vídeos.

El alcalde fue más allá:

"Que ya se dejen de hacer pendejos porque ellos sí tienen bastante que explicar, que no nos quieran manchar, ni acusar de cosas que no tenemos nada que ver. Este mensaje va exclusivamente para Federico Doring para que investigue los videos del crimen organizado con sus compañeros".

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