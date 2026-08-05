Cuernavaca, Mor. - En la presentación del Plan Morelos para el Desarrollo Económico, ante la Canacintra, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que en coordinación con el Gobierno de México se trabaja en la consolidación de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), en Xoxocotla y Yecapixtla, con el objetivo de atraer nuevas inversiones, ampliar la infraestructura industrial y generar empleos.

La gobernadora también destacó el fortalecimiento de la economía social mediante una red de más de 100 cooperativas que impulsa el emprendimiento comunitario y amplía las oportunidades de desarrollo para las familias morelenses.

En su intervención, la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, afirmó que este plan representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, al tiempo que reconoció la disposición del Gobierno de Morelos para trabajar de manera coordinada con la industria en favor del crecimiento económico de la entidad.

Morelos impulsa dos polos de desarrollo económico; busca atraer inversiones y generar empleos. Foto: Especial.

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En la exposición del Plan Morelos, la gobernadora explicó que desde el inicio de su gobierno identificaron los sectores con mayor capacidad de crecimiento y orientar las políticas públicas hacia cinco ejes estratégicos: turismo; ciencia, tecnología e innovación; agroindustria; industria fílmica, e industria de transformación.

En materia de turística, destacó la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Cuernavaca; en ciencia, tecnología e innovación, informó que se trabaja para que el estado vuelva a ser sede del Science and Technology in Society (STS Forum) para México, América Latina y el Caribe, con el propósito de consolidarlo como un referente regional en investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

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Respecto al campo, resaltó el impulso a la exportación de productos morelenses hacia mercados como Estados Unidos, Canadá, España, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Malasia. Asimismo, señaló que el Gobierno estatal creó el Fideicomiso Público para el Impulso a la Industria Fílmica, con una bolsa inicial de 80 millones de pesos destinada a incentivar la llegada de producciones audiovisuales nacionales e internacionales, fortaleciendo la economía local y la promoción de Morelos como destino cinematográfico.

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