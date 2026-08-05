La Paz, Baja California Sur. - La contienda interna para definir la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur sumó un nuevo episodio luego de que Milena Quiroga denunciara actos de hostigamiento e intimidación ocurridos en las últimas semanas. La aspirante afirmó que estas acciones no modificarán su agenda de recorridos por el estado ni el diálogo que mantiene con la ciudadanía.

En un mensaje dirigido a la población sudcaliforniana, la morenista señaló que la política debe ejercerse con respeto y convicción, por lo que rechazó que las diferencias entre actores políticos se resuelvan mediante amenazas. Además, cuestionó si los ataques en su contra obedecen a su condición de mujer o al respaldo ciudadano que asegura tener.

Milena Quiroga denuncia hostigamiento en Baja California Sur; afirma que no cederá a presiones. Foto: Especial.

“¿Les molesta que sea mujer o les asusta que tenga el respaldo del pueblo? No me van a intimidar”, expresó.

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Quiroga sostuvo que cualquier diferencia debe atenderse dentro del marco de la legalidad y llamó a evitar la violencia política durante el proceso interno. También pidió que la competencia se desarrolle con respeto entre quienes participan en la definición de la candidatura.

Milena Quiroga denuncia hostigamiento en Baja California Sur; afirma que no cederá a presiones. Foto: Especial.

Asimismo, exhortó a la dirigencia nacional del movimiento a garantizar que prevalezcan los principios con los que surgió la Cuarta Transformación, al considerar que el diálogo, la unidad y el respeto entre compañeras y compañeros deben ser la base del proceso.

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Al concluir su posicionamiento, reiteró que continuará recorriendo Baja California Sur con la misma cercanía hacia la población y aseguró que serán las y los ciudadanos quienes determinen el rumbo de la entidad. También enfatizó que no cederá ante las presiones ni dejará de expresar sus convicciones.

Milena Quiroga denuncia hostigamiento en Baja California Sur; afirma que no cederá a presiones. Foto: Especial.

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